ALTYN SHIPAGER: награждены лучшие медицинские работники Казахстана

В Астане прошел Национальный медицинский саммит DENI SAU ULT, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: primeminister.kz

В саммите приняли участие члены правительства, депутаты парламента, врачи частных и государственных медорганизаций, руководители областных управлений здравоохранения, отечественные и иностранные эксперты, а также предприниматели.

С поздравительной речью к участникам обратилась заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова. Вице-премьер поблагодарила казахстанских медработников за их неустанный труд и вклад в сохранение жизни и здоровья населения. А также проинформировала о мерах, принимаемых правительством для дальнейшего развития системы здравоохранения.

«Наша основная цель – создать условия для предоставления населению доступных и качественных медицинских услуг. В каждом регионе страны казахстанские специалисты уже проводят сложные операции, в том числе пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это позволило на порядок улучшить качество оказываемых населению услуг. По поручению главы государства реализуется Национальный проект «Модернизация сельского здравоохранения», в рамках которого стоит задача открыть 655 объектов ПМСП в сельской местности. Часть из них уже начала функционировать», — отметила Тамара Дуйсенова.

Стоит отметить, что саммит, организованный министерством здравоохранения, собрал порядка 1500 участников со всех регионов страны. Мероприятие стало площадкой для обсуждения последних достижений в области медицины и обмена опытом.

Главным событием саммита стало вручение ежегодной Национальной медицинской премии ALTYN SHIPAGER лучшим казахстанским специалистам. Всего в этом году было 17 номинаций, среди награжденных – врачи стационаров, скорой медицинской помощи, сельские медработники, преподаватели медколледжей, провизоры, фельдшеры, работники сестринской службы и др.