Алый цвет, медовый вкус…

Не одно десятилетие в районе Аккулы выращивают арбузы. Они стали местным брендом – жители Прииртышья всегда с нетерпением ждут лебяжинских арбузов (раньше район назывался Лебяжинским). И каждый август павлодарцы пытают продавцов, торгующих с машин во дворах и на рынках: а не выдают ли они привозную южную продукцию за нашу любимую? Ведь лебяжинские-то только в сентябре поспевают…

Но выясняется, что в этом сезоне первый сбор в райо­не Аккулы провели еще в двадцатых числах июля. Изменился климат, и теперь бахчеводам приходится прикладывать гораздо больше усилий, чтобы получить урожай.

Сакен Темиргалиев, глава кресть­янского хозяйства «Алан», занимается бахчеводством 25 лет. Когда начинал, в 1998 году, арбузы сажали по старой технологии: сеяли семечкой, как говорят местные, на богаре. Северный арбуз-суходол хоть и поспевал гораздо позднее южного, но без лишних усилий, и потому именно лебяжинская ягода попадала на столы всей Павлодарской области.

– Наш край отлично подходит для выращивания арбузов. Во-первых, песчаная почва с низким бонитетом – бахча такое любит, а все остальное плохо растет. Во-вторых, по району проходит теплый пояс: если в Павлодаре 20 градусов, то у нас – 23 градуса тепла. А еще у нас в мае всегда были дожди. За счет этого арбуз поднимался, дальше мы только пололи, а осенью собирали урожай, – рассказывает Сакен Темиргалиев. – И так было годами – еще в советское время лебяжинские арбузы стали брендом. Да что уж там: говорят, что даже в начале ХХ века Николаю Второму на арбах отвозили в Москву наши арбузы и ямышевскую соль. Но за последние семь лет погода стала другой, пришлось и нам подстраи­ваться.

Теперь местные бахчеводы знают, к чему приводит сухой май; кроме того, не редкостью стали и ранние заморозки – случалось, что почти поспевшие арбузы чернели на полях. Ответом на климатические вызовы стало капельное орошение, которое применяют в районе Аккулы уже четыре года.

– Этой весной посадил 20 гектаров бахчевых – все под каплей, в свое время на богаре, бывало, и сотню гектаров сажал, но сейчас этого не требуется. Орошение помогло не только вырастить арбуз, но и раньше собрать и продать. Например, у меня в этом сезоне была фора в десять дней: я первым начал реализовывать арбузы еще 23 июля и на первые продажи закрыл кредиты. На эти 20 гектаров у меня ушло почти 20 миллионов, лучшие сорта выходят по 65 тысяч тенге за тысячу семян. И это заемные средства – арбузы хоть и на орошении, но не субсидируются. Как и теплицы, – признается опытный аграрий.

Сакен Темиргалиев отмечает, что «по-взрослому» четыре года назад построил первую теплицу для рассады. В этом сезоне, например, 40 тыс. растений – арбузы и дыни – выращивал таким способом, это тоже ускоряет сроки и повышает урожайность: получают 50–60 тонн с гектара против 25–30 при посадке семечкой. Но все же регион наш – область рискованного земледелия, и почти половину всех весенних посевов КХ «Алан» так потрепало ураганным ветром, что пришлось пересаживать.

– Многое мы проходили, но я никогда не бросал этого дела, хотя и искал варианты. Так, в прошлом году посадил много помидоров, но покупателей почти не было. Пять тонн только продал, еще где-то 50 осталось на поле, людям раздавал. А все потому, что едут в Аккулы не за помидорами, а за арбузами! – с улыбкой признается Сакен Темиргалиев.

Несмотря на сложности, в райо­не конкуренция только растет: в этом году на общей площади свыше 1 900 га посеялись 34 бахчевода, 14 из них применяли капельное орошение. Но опытные фермеры этого не боятся, наоборот – Сакен Ганиевич не первый год помогает начинающим коллегам, подсказывает, где и что покупать, какие сельскохозяйственные нюансы учесть. Его многие благодарят за наставничество. Считает, что все это только стимулирует отрасль к развитию.

– Я хочу, чтобы родной край развивался, и бахчеводы этому способствуют. Только вот щепетильный вопрос – не хватает рабочих рук. Вынужден нанимать трудовых мигрантов из Узбекистана. Все они легально оформлены, хорошо делают свое дело. Я всегда приглашаю местных жителей, но они не идут, хотя предлагаю зарплату в 200 тысяч. Но местный житель возле дома ленится. У нас тут лес рядом – доход находят там или собирают рачков артемии – 20 тысяч за ведро, кому-то хватает. Плюс то свадьба, то гулянка – ушел работник, и нет его неделю, – сетует аграрий.

Говоря о планах, признается: хочет, хотя скорее пока только мечтает, построить теплицы для зимнего выращивания арбузов. Но без финансовой поддержки этого не осилить: бахчевые – перспективные, но затратные культуры для Прииртышья. Между прочим, в советское время лебяжинские бахчеводы умудрялись сохранять арбузы и до Нового года – лучше всего для этого подходил поздний и толстокорый сорт «астраханка». Но сегодня его в Аккулы и не найти, как и советские «мелитополь», «ярило» – они устарели, потому что рассчитаны на посадку только на богаре, да и по сортовым качест­вам уступают голландским и китайским новинкам.

Теперь же покупателя могут удивить до сорока сортов лебяжинских арбузов и дынь. Самый вост­ребованный среди них – «леди», или «там-там» (это два названия одного и того же арбуза), – продолговатый, тонкокорый, очень сладкий. К слову, нынешнее жаркое лето позволило собирать на орошаемых участках невероятно сахарные арбузы. Популярен и крупный сорт «продюсер» – он легко вырастает до 20 кг. Впрочем, Сакен Ганиевич отмечает, что в последнее время покупатели с большей охотой покупают небольшие арбузы – они продаются быстрее.

– У нас в районе до сорока сортов бахчевых сеют, у меня примерно двадцать – голландской и китайской селекции. Есть и дорогая экзотика. Например, из новинок «эклипс» – темно-зеленый снаружи и желтый внутри, на 3–4 килограмма выходит. Большую часть забирает наша столица – там нарасхват лебяжинские арбузы с оранжевой мякотью, желтой шкуркой. Но мы-то знаем, что нет ничего вкуснее красного, сочного, сахарного арбуза, вовремя посаженного и с любовью выращенного на родной земле, – говорит Сакен Темиргалиев.

Да, у жителей района Аккулы к самой большой ягоде в мире особое отношение. Местными арбузами гордятся, им даже фестиваль посвятили. Традиционный «Карбыз-фест» собирает гостей из разных сельских округов. Молодежь соревнуется в удержании огромных плодов на время, люди разных возрастов играют в зрелищные арбузные шашки, мастера демонстрируют свои навыки художественной резки по овощам и фруктам – карвинга. Герою праздника посвящают пес­ни и театральные номера.

Ну и конечно, хозяйки готовят угощения и делятся рецептами освежающего арбузного сока, ароматного варенья и даже мармелада из арбузных корочек. Есть и те, кто предпочитает не сладкие, а соленые и квашеные арбузы – это всегда хит любого застолья. Про арбузы не зря говорят: один съел – и сразу наелся, напился, умылся.