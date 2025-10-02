Ранее его признали виновным по делу о хищениях в трех банках

Фото: facebook.com/abzalkuspan/

После отмены судебного постановления, Жомарт Ертаев вновь будет заключен под стражу для отбывания наказания, сообщает Kazpravda.kz

Депутат Мажилиса Абзал Куспан в соцсетях сообщил об отмене постановления о досрочном освобождении бывшего главы Bank RBK.

«Сегодня отменено судебное постановление в отношении Ертаева. Искренне благодарю Генеральную прокуратуру РК, прокурора и суд Алматинской области, а также журналистов, которые первыми подняли этот вопрос», — объявил парламентарий.

Кроме того, мажилисмен Ермурат Бапи также проинформировал о том, что Генпрокуратура, рассмотрев протест, инициированный Абзалом Куспаном, приняла решение о повторном заключении Ертаева под стражу.

Напомним, ранее в Алматы был вынесен приговор по делу о хищениях в трех банках – Bank RBK, Qazaq Banki и Евразийский банк – на сумму свыше 188 млрд тенге. Суд признал Жомарта Ертаева виновным в организации преступной группы и мошенничестве и приговорил к 9 годам лишения свободы.

Осужденный отбывал наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы в соответствии с приговором суда. На основании решения суда к нему был применён акт амнистии, в связи с чем он был освобождён.