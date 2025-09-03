Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, осужденный отбывал наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы в соответствии с приговором суда. На основании решения суда к нему был применён акт амнистии, в связи с чем он был освобождён.

«Дополнительно сообщаем, что рассмотрение и принятие решений в отношении осужденных относится к компетенции суда. Вместе с тем, для дальнейшего контроля и надзора, данный осужденный поставлен на учет службы пробации», – прокомментировали в комитете.

Напомним, ранее в Алматы был вынесен приговор по делу о хищениях в трех банках – Bank RBK, Qazaq Banki и Евразийский банк – на сумму свыше 188 млрд тенге. Суд признал Жомарта Ертаева виновным в организации преступной группы и мошенничестве и приговорил к 9 годам лишения свободы.