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Анализ отраслевого применения механизмов ГЧП в мире
Нурсултан Шалкаров – аналитик казахстанского центра государственно-частного партнерства
Чем выше уровень производительности труда, уровень потребления ВВП на душу населения, уровень социальной защиты, качество медицинского обслуживания и образования, средняя продолжительность жизни, тем чаще используется ГЧП в таких отраслях, как здравоохранение и образование. В развивающихся странах здравоохранение и образование находятся далеко позади отраслей, связанных со строительством и реконструкцией автодорог. Проекты в других, не менее важных, но менее приоритетных отраслях (ЖКХ, оборона, развлечения, туризм, железнодорожный и трубопроводный транспорт и пр.) в большинстве стран занимают в структуре ГЧП от 30 до 45%.

Аналитиками замечено наличие прямой зависимости между уровнем экономического развития страны и отраслями, в которые привлекается частный капитал. Высокий социально-экономический уровень развития ряда стран, эффективное функционирование сектора реальной экономики, решение в целом базовых проблем материального обеспечения позволяет им уделять больше внимания социальной сфере. Так, страны "Большой семерки" и другие, достигшие аналогичного уровня развития, в качестве приоритетных сфер рассматривают отрасли здравоохранения и образования.

В развивающихся странах и странах с переходной экономикой эти сферы пока не занимают места среди первоочередных задач. Как правило, в таких странах основные финансовые потоки направляются в производственную и транспортную инфраструктуру: строительство дорог, портов, железных дорог, аэропортов. Например, в государствах с переходной экономикой (страны Центральной и Восточной Европы, страны Балтии) отрасли здравоохранение и образование в системе ГЧП занимают строчки после инфраструктурных объектов – автодорог, мостов, легкого наземного метро, аэропортов.

Однако стоит отметить, что Казахстан и в данном направлении старается не отставать от соседей и партнеров и разработал государственную программу "100 школ и 100 больниц", в рамках которой планируется активно применять механизм ГЧП для строительства школ и больниц.

В последнее время постепенно наблюдается смещение в сторону образования и медицинского обслуживания. К концу первого десятилетия текущего века сфера образования по количеству заключенных контрактов потеснила транспорт на второе место. В сфере образования заключается приблизительно 35% всех контрактов в рамках ГЧП. Третье и четвертое место закрепилось за здравоохранением и общественными услугами. С привлечением частного капитала ведется строительство и обновление больниц, школ и других учебных заведений. Примечательно, что в случае инвестирования в эти сферы частный бизнес получает право на развивающую застройку прилегающих территорий. В Великобритании, где хорошо освоена система ГЧП, на первых позициях стоит образование, затем следует здравоохранение и оборонные объекты. В Финляндии пока дорожные концессии лидируют, но непосредственно вслед за ними идут проблемы школы и высшего образования, в Ирландии – распределение аналогичное – основное внимание транспорту и образованию.

Отдельно стоит отметить перераспределение отраслевых приоритетов в европейских проектах ГЧП за последнее время. Лидером по количеству соглашений ГЧП в ЕС является сфера образования (34%), ощутимо опережающая традиционную для ГЧП транспортную сферу (21 %). Значительные позиции в общем объеме сделок ГЧП занимает и здравоохранение (17%). Важно и то, что по объему сделок в 2010 году "нетранспортные" сегменты в целом впервые заняли более половины суммарной стоимости проектов ГЧП. А совокупная доля образования и здравоохранения возросла до 35% по стоимости и до 51% по количеству сделок.

Практика развития социальной инфраструктуры на основе модели ГЧП апробирована во многих государствах. К строительству и управлению больницами, школами и даже тюрьмами развитые страны начали привлекать частный сектор после строительства и модернизации базовых отраслей – транспорта, энергетики и других. Так, в Германии ГЧП активно применяется при строительстве объектов в сфере образования, в Австралии развита практика участия частных компаний в реконструкции, строительстве госпиталей, больниц, а также управления этими учреждениями. При применении общей принципиальной схемы в разных странах есть свои специфические особенности, позволяющие наиболее эффективно встроить механизмы ГЧП в экономику. Например, в Германии медицинские учреждения приватизируют за сравнительно небольшие деньги в обмен на инвестиции и обязательства по государственному заказу. В Швеции же разрешено брать в аренду больницы, лаборатории, службы скорой помощи.

Наибольшего распространения концепция ГЧП получила в странах с развитой рыночной экономикой и с устоявшимися традициями взаимодействия государства и частного сектора. Однако, несмотря на сходство многих позиций, в организации ГЧП в разных странах отмечаются и определенные различия. Так, в англо-саксонском мире при выборе частного партнера проводится три отдельных конкурса: на проектирование, на строительство, на управление. Во Франции, напротив, существует единый конкурс на все виды работ или услуг. Практика применения ГЧП в ряде западноевропейских стран показывает, что данный механизм используется там, где государство и бизнес имеют взаимодополняющие интересы, но при этом не в состоянии действовать самостоятельно и независимо друг от друга.

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