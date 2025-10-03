Такой формат делает процесс обучения увлекательным и доступным для учащихся

Фото: акимат Алматинской области

В современных условиях цифровизации и обилия информации учителям необходимо применять нестандартные методы, чтобы заинтересовать учеников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областной акимат

Одним из таких новаторов является учитель английского языка Омирбек Жанкуатов, более известный в социальных сетях как «Мистер Омирбек».

Молодой педагог получил широкую известность после публикации видеороликов в TikTok, где он обучает школьников иностранному языку в формате музыкальных композиций.

34-летний Омирбек Жанкуатов ранее работал в школе-гимназии №28 села Байсерке Алматинской области, а в настоящее время ведет уроки в школе села Косузен Илийского района. Его методика отличается творческим подходом: на занятиях дети учат английские слова и выражения, рифмуя их в стиле рэп.

Такой формат делает процесс обучения увлекательным и доступным для учащихся.

Педагогические достижения Омирбека Жанкуатова были отмечены и на региональном уровне. Он стал победителем областного этапа конкурса «Лучший учитель Казахстана».

В ближайшее время учитель планирует представить новую авторскую программу, которую школьники ждут с большим интересом.

Профессия учителя требует постоянного самосовершенствования и поиска эффективных форм обучения.

Пример Омирбека Жанкуатова показывает, что сочетание творчества и профессионализма открывает новые горизонты для современного образования.