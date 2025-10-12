Анна Данилина идет к своему второму титулу WTA 1000 в парном разряде

14

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина вышла в финал турнира WTA 1000 в китайском Ухане, передает Kazpravda.kz

Фото: ФТК

В полуфинале соревнования Данилина и Крунич обыграли немку Лаураюу Зигемунд и Фанни Штоллар из Венгрии со счетом 6:1, 4:6, 11:9. В финале казахстанско-сербский дуэт сыграет против Катержины Синяковой (Чехия)/Сторм Хантер (Австралия).

Напомним, что в прошлом году Анна в дуэте с россиянкой Ириной Хромачевой выиграла этот турнир, записав в свой актив первый титул «тысячника» в карьере в парном разряде.

#теннис #Анна Данилина #WTA-1000 #Ухань

