Анна Данилина пробилась в полуфинал турнира в Гонконге

Казахстанская теннисистка Анна Данилина сыграла второй матч на турнире в Гонконге в парном разряде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz .

Фото: пресс-служба НОК РК

В паре с российской спортсменкой Александрой Пановой казахстанская теннисистка одержала победу над российским дуэтом Софья Лансере — Камилла Рахимова в двух сетах с общим счетом 6:3, 7:6.

Встреча продлилась 1 час и 26 минут. Данная игра прошла на стадии четвертьфинала хардового турнира.

На прошедшем Открытом чемпионате США (US Open) казахстанка стала чемпионкой в смешанных парах с финским теннисистом Харри Хелиоваара.

Отметим, что Анна - 32-я ракетка мира в парном разряде, что является лучшим результатом среди казахстанок.