Анна Данилина пробилась в полуфинал турнира в Гонконге
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Казахстанская теннисистка Анна Данилина сыграла второй матч на турнире в Гонконге в парном разряде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.
В паре с российской спортсменкой Александрой Пановой казахстанская теннисистка одержала победу над российским дуэтом Софья Лансере — Камилла Рахимова в двух сетах с общим счетом 6:3, 7:6.
Встреча продлилась 1 час и 26 минут. Данная игра прошла на стадии четвертьфинала хардового турнира.
На прошедшем Открытом чемпионате США (US Open) казахстанка стала чемпионкой в смешанных парах с финским теннисистом Харри Хелиоваара.
Отметим, что Анна - 32-я ракетка мира в парном разряде, что является лучшим результатом среди казахстанок.