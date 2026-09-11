Азиатские игры-2026: Елдос Сметов и Сарвиноз Миркадирова станут знаменосцами сборной Казахстана

Спорт

Стали известны знаменосцы сборной Казахстана на церемонии открытия XX летних Азиатских игр в Аичи и Нагое (Япония), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

Флаг страны во время парада атлетов понесут титулованный дзюдоист, олимпийский чемпион Елдос Сметов и представительница национальной команды по настольному теннису Сарвиноз Миркадирова.

Сметов является чемпионом Олимпийских игр-2024, серебряным призёром Олимпиады-2016 и бронзовым призёром Игр-2020. Также в его активе победы на чемпионате мира и Азиатских играх-2014.

Миркадирова - многократная чемпионка Казахстана, обладательница наград международных турниров серии WTT Feeder, участница чемпионатов мира и Азии.

Церемония открытия Азиады-2026 состоится 19 сентября на стадионе Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium в Нагое. XX летние Азиатские игры продлятся до 4 октября.

#Спорт #знаменосцы #НОК

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