Казахстанские телеканалы в прямом эфире покажут Азиатские игры-2026

В Казахстане будут доступны прямые трансляции XX летних Азиатских игр, которые пройдут в Аичи и Нагое (Япония), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

Соревнования покажут телеканалы Qazaqstan и Qazsport. Кроме того, в эфир выйдут специальные студийные программы, посвящённые Азиатским играм, а также прямые включения из Японии.

XX-летние Азиатские игры пройдут с 19 сентября по 4 октября. В программу вошла 71 дисциплина в 43 видах спорта. Всего будет разыграно 469 комплектов медалей.

При этом соревнования по некоторым видам спорта начнутся до открытия Азиады. Первым 10 сентября стартовал баскетбольный турнир. Мужская сборная Казахстана провела свой первый матч сегодня, 11 сентября.

Также до официального начала Игр стартует розыгрыш наград в волейболе, современном пятиборье, крикету, текболу, футболу, хоккею на траве и гандболу.

Ожидается, что сборную Казахстана в Японии представят около 560 спортсменов.