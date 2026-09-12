Ербол Мырзабосынов встретился со спортсменами перед стартом Азиады

Около 80% казахстанской делегации уже находятся в Японии и завершают подготовку к Играм

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Министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов встретился со спортсменами двух национальных команд, которые завершают подготовку в Казахстане перед XX летними Азиатскими играми. В ближайшее время они отправятся в Японию и присоединятся к основной части казахстанской делегации, передает Kazpravda.kz.

В этом году подготовку сборной организовали по новому принципу: значительная часть заключительных учебно-тренировочных сборов проходит непосредственно в стране проведения Азиады.

Это позволит спортсменам заранее пройти акклиматизацию, привыкнуть к часовому поясу и климату, а также адаптироваться к условиям предстоящих соревнований. В Японии тренерские штабы также оценивают готовность атлетов и при необходимости корректируют нагрузки перед стартами.

Во время встречи Ербол Мырзабосынов пообщался со спортсменами и тренерами и пожелал им успешного выступления на главном континентальном старте.

«Азиатские игры — одно из главных спортивных событий года и важный старт для всей нашей страны. Основная часть команды уже находится в Японии и проходит заключительный этап подготовки. Мы постарались создать условия, чтобы спортсмены заранее адаптировались к климату, часовому поясу и подошли к своим стартам в оптимальной форме. За каждым из вас стоят годы упорных тренировок, труд тренеров и поддержка миллионов казахстанцев. Желаю уверенности в своих силах, удачи и высоких результатов», — сказал Ербол Мырзабосынов.

Также стали известны спортсмены, которые представят Казахстан на параде атлетов во время церемонии открытия Азиатских игр. Флаг страны понесут олимпийский чемпион по дзюдо Елдос Сметов и представительница национальной команды по настольному теннису Сарвиноз Миркадирова.

Министр отметил, что для подготовки национальной сборной созданы необходимые условия. На заключительном этапе особое внимание уделяется физическому состоянию спортсменов, восстановлению и готовности непосредственно к соревновательным дням.

XX летние Азиатские игры пройдут с 19 сентября по 4 октября 2026 года в японской префектуре Аичи и городе Нагоя. Ожидается участие около 15 тыс. спортсменов из 45 стран Азии. Участники разыграют 469 комплектов медалей.