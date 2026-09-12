Массовый забег на трех дистанциях прошел в Астане

Спорт

Мероприятие прошло в Триатлон парке в преддверии Дня семьи

Фото: Акимат Астаны

В Астане в преддверии Дня семьи прошел массовый забег «JANA MEN KUZ RUN». На старт в Триатлон парке вышли около 2 тыс. человек, передает Kazpravda.kz.

Участникам предложили три дистанции - 3, 5 и 10 километров. Регистрация на забег была бесплатной, а старты проводились с интервалом в 10 минут, чтобы распределить поток бегунов.

Мероприятие организовали совместно с городским акиматом и автором проекта «JANA MEN» Айтымом Жакуповым. Во время забега команда проекта также снимала часть фильма «Не лишние».

«Все принявшие участие в мероприятии жители города стали частью этого знакового проекта», - рассказал заместитель руководителя Дирекции по проведению спортивно-массовых мероприятий Ержигит Усербай.

Первым на дистанции 3 км финишировал Мирхан Жанибек. По его словам, бег стал частью его жизни после первого марафона, который он пробежал три года назад в Караганде.

«Три года назад я впервые попробовал пробежать марафон в Караганде. Те впечатления мне очень понравились. С тех пор бег стал частью моей жизни. У каждого человека своя цель в ведении здорового образа жизни. Я стараюсь поддерживать свою физическую форму на должном уровне. В целом, в Астане очень много мест для бега», — рассказал Мирхан Жанибек.

Все участники, преодолевшие выбранную дистанцию, получили памятные медали.

Завершился спортивный праздник лотереей. Среди участников разыграли 10 велосипедов.

#Астана #марафон #бег

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