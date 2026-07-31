Аномальная жара и грозовые дожди ожидаются на выходных в Казахстане

Погода
Дана Аменова
специальный корреспондент

Синоптики «Казгидромета» представили прогноз погоды на предстоящие выходные дни, сообщает Kazpravda.kz  

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, в ближайшие трое суток погода в Казахстане останется неустойчивой. На большей части территории страны сохранится аномально жаркая погода, а осадки на большей части РК будут носить преимущественно локальный и кратковременный характер, лишь в северных и центральных регионах прогнозируется сильный дождь с градом и шквалистым ветром.

Наиболее высокие температуры ожидаются на юге, юго-востоке, востоке и в центральных областях, там воздух днем прогреется до +35…+40 °C, а на западе страны уже с 1 августа начнется смена погодных условий, температура воздуха немного понизится, однако останется выше климатической нормы.

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