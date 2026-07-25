Там, где выплавляют медь

Важнейшее звено в цепочке производства меди – «горячий» цех, где из шихты получают конечный продукт. Рудотермические печи медьзавода работают, как правило, круглосуточно. И именно на этом этапе крайне важен жесткий контроль.

Значительная доля ответственности ложится на плечи регулировщиков электродов плавильного цеха, которые отслеживают параметры работы, регулируют токовую нагрузку и многое-многое другое.

– Наш участок расположен между двумя рудотермическими печами, я работаю ближе к месту вывода шлака, – объясняет регулировщик электродов электропечного отделения Ольга Соловьева. – Моя задача – управление печью с пульта управления, где параметры заданы изначально. Как работает агрегат, видно по показаниям контрольно-измерительных приборов.

Плавка – сложный процесс, поэтому она должна быть стабильной. Приборы реагируют на малейшие колебания в работе.

– В следующем году исполнится 30 лет, как я пришла на ЖМЗ, – рассказывает о себе Ольга Алексеевна. – Родилась и выросла в Жезказгане, первое образование получила в Новосибирске и долгое время была связана со сферой связи.

В 1997 году судьба привела ее на медьзавод в цех автоматики и вычислительной техники, где она стала работать оператором ЭВМ. Через три года, получив высшее образование в Жезказганском университете им. О. А. Байконурова, Ольга Соловьева сменила тихий офис на шумный плавильный цех.

– Когда впервые попала сюда, увидела льющийся огненный металл, почувствовала невообразимый жар, подумала, что в таких условиях работать будет нелегко, – вспоминает она. – Оглянуться не успела – и вот уже почти три десятка лет тружусь на одном месте, которое когда-то показалось адским. Чувствую себя как рыба в воде.

О работе металлургов многие земляки и сегодня имеют только общее представление, поэтому часто просят рассказать о процессе плавки меди простыми словами.

За 29 лет работы в «горячем» цехе она нашла для любопытствующих вполне понятное образное сравнение.

– Можно представить, что рудотермичес­кая печь – это большой казан, – объясняет Ольга Соловьева процесс плавки. – В нее поступает строго рассчитанная смесь из сырьевых материалов – шихта. Это наше «мясо», которое нужно варить правильно, по рецепту, чтобы не испортить вкус блюда. Электроды в этом кулинарном процессе выполняют роль конфорки. Заглубляешь электрод – температура выше, приподнимаешь – ниже. В процессе варки меди из шихты удаляются шлаки. Это как повар снимает пену с бульона во время готовки, чтобы добиться нужного вкуса и прозрачности.

Во время плавки происходят химические и тепловые процессы, благодаря которым шихта расслаивается на шлак и штейн. Шлак сливается в специальное отверстие в печи, а металлурги получают очищенный штейн. Процесс очистки напоминает филигранное удаление примесей из бульона. Здесь важно отслеживать не только работу печи, но и температуры нагрева, чтобы бульон не убежал, не переварился.

Готовый чистый штейн после варки передается в конвертерный участок, где его «доваривают». Конечный продукт, знаменитую катодную медь 99,9%, которая высоко ценится в мире, получают в цехе электролиза.

Медеплавильный завод – большое современное производство. Здесь производят черновую и катодную медь, золото и серебро. С момента запуска, более 50 лет назад, ЖМЗ называют флагманом цветной металлургии страны. К тому же предприятие известно как кузница квалифицированных кадров. А сколько трудовых династий сложилось за десятилетия!

Впрочем, сын Ольги Алексеевны Феликс выбрал другую профессию, сейчас учится в магистратуре. Но это не так важно, считает она. Главное, чтобы хорошо учился и нашел свое призвание.

Каким бы профессионалом человек ни был, а нужно еще и отдыхать уметь. Ольге Соловьевой справляться с нагрузками «горячего» цеха помогает любовь к простым вещам. Она обожает музыку, пешие прогулки, путешествия.

– Мне нравятся лес и море, – отметила она. – Главный девиз: «Жизнь – прекрасная штука! Улыбайтесь и радуйтесь каждый день». Главное – обязательно уделять время себе, беречь здоровье и заниматься спортом.