«Кайрат» и «Тобол» заставляют нервничать

Алматинский «Кайрат» отправился на Кипр к «Омонии» с хорошими амбициями, а вернулся с поражением 0:1 и ворохом вопросов. Встреча в Никосии с самого начала пошла не по сценарию гостей: уже на 13-й минуте Панайотис Андреу наказал алматинцев за детскую ошибку в своей штрафной (0:1). Но на 35-й минуте настоящий подарок «Кайрату» преподнес форвард хозяев Лоик Него, срубивший нашего португальского защитника Луиша Мату. После просмотра VAR киприоты остались вдесятером. Иметь численное преимущество больше часа в матче Лиги чемпионов – это роскошь, которую зрелая команда конвертирует в забитые мячи. Что сделал «Кайрат»? Ничего. Алматинцы хаотично давили, сотрясали каркас ворот, пропускали опасные контратаки и бездарно транжирили моменты, так и не сумев забить хотя бы один мяч киприотам.

В Литве, в Лиге конференций, встреча «Тобола» и скромного «Паневежиса» показала лишь апатию костанайцев: пропустить гол «в раздевалку» на 45-й минуте от литовского клуба – это надо было постараться. Во втором тайме судьба дала «Тоболу» идеальный шанс переломить игру, но капитан Асхат Тагыберген с 11-метровой отметки пробил прямо во вратаря. Спасать лицо костанайцам пришлось на 84-й минуте, когда черногорец Неманья Цавнич с передачи Тагыбергена головой спас игру: ничья – 1:1. Хотя гордиться тут абсолютно нечем: вместо уверенной победы на классе костанайцы устроили мучительный «камбэк».

Итог игр оказался закономерным: Казахстан опустился в рейтинге таблиц коэффициентов УЕФА с 36-го на 37-е место, пропустив вперед Латвию. Единственные крохи в национальную копилку за счет ничьей принес «Тобол» (+0.125 балла).

Ответные поединки обе наши команды проведут дома. 29 июля «Кайрат» примет «Омонию» в Алматы, а 30 июля «Тобол» сыграет с «Паневежисом» в Костанае. Шансы пробиться в третий раунд сохраняются. Для этого нашим клубам нужна предельная концентрация, иначе еврокубковое лето для Казахстана закончится, едва успев начаться.