Сакральные места Мангистау получили статус объекта Всемирного наследия

Фото: МИД РК

Скальные мечети и связанные с ними сакральные места Мангистау включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение принято на 48-й сессии Комитета всемирного наследия, проходящей в Пусане (Республика Корея), передает Kazpravda.kz.

В состав нового объекта вошли пять памятников: Бекет ата, Шопан ата, Қараман ата, Шақпақ ата и Сұлтан үпі.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана, международные эксперты признали выдающуюся универсальную ценность сакрального комплекса, который на протяжении столетий формировался как уникальный пример сочетания духовных традиций, архитектуры и природных особенностей Мангистау.

«Включение сакральных мест Мангистау в Список всемирного наследия является не только признанием их значимости для всего человечества, но и знаком уважения к богатой истории, духовному наследию и культурной самобытности казахского народа», - отметил председатель Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, первый заместитель руководителя Администрации Президента Ерлан Карин.

Казахстанскую делегацию на сессии возглавил Ерлан Карин. В нее также вошли представители Министерства иностранных дел, Министерства культуры и информации и специалисты в области охраны культурного наследия.

В МИД отметили, что решение Комитета стало итогом многолетней совместной работы государственных органов, научных учреждений и экспертов, подготовивших номинационное досье в соответствии с требованиями Конвенции ЮНЕСКО 1972 года.

Наиболее известной из пяти святынь считается подземная мечеть Бекет ата - одно из главных мест паломничества в Казахстане, которое ежегодно посещают сотни тысяч человек. Не менее значимыми являются мечети Шопан ата, Қараман ата, Шақпақ ата и Сұлтан үпі, каждая из которых имеет многовековую историю и занимает особое место в духовной культуре региона.

После принятия решения в конференц-центре Пусана состоялась торжественная церемония. Для участников сессии прозвучали произведения, вдохновленные историей Великой степи и культурным наследием Казахстана, в исполнении домбриста Мейірбана Сейітбая и исполнительницы на жетигене Сабины Бауыржановой.

С включением сакральных мест Мангистау в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО теперь насчитывается семь объектов, представляющих Казахстан. Ранее в него были внесены мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, петроглифы археологического ландшафта Танбалы, Сарыарка - Степи и озера Северного Казахстана, сеть маршрутов Чанъань – Тянь-Шаньского коридора Шелкового пути, Западный Тянь-Шань и Туранские пустыни умеренного пояса.