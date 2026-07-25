В Казахстане стартует республиканский фестиваль «Бірлікке үн қосқан»

Культура

Культурное мероприятие пройдет во всех регионах страны с июля по октябрь

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С июля по октябрь в Казахстане пройдет республиканский фестиваль этнокультурных объединений «Бірлікке үн қосқан». Его организует Министерство культуры и информации РК. Проект объединит творческие коллективы и исполнителей со всех регионов страны, передает Kazpravda.kz.

Фестиваль направлен на укрепление общественного согласия, развитие межкультурного диалога и популяризацию национальных традиций и культурного наследия народов Казахстана.

«Фестиваль пройдет во всех регионах страны в два этапа. По итогам региональных конкурсных отборов лучшие творческие коллективы и исполнители представят свои области на республиканском этапе и примут участие в заключительном гала-концерте в Астане», - сообщили в Министерстве культуры и информации РК.

К участию приглашаются представители этнокультурных объединений, творческие коллективы и исполнители, работающие в сфере народного творчества.

Конкурс пройдет по пяти номинациям: «Лучший творческий коллектив», «Лучший инструментальный номер», «Лучший исполнитель», «Лучший исполнитель на казахском языке» и «Лучший хоровой коллектив».

Финал фестиваля состоится в октябре в Астане в рамках мероприятий, посвященных Дню Республики. 

#культура #молодежь #фестиваль

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