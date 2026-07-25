На кортах планеты

В четвертьфинале лидер нашей сборной уверенно разгромил словака Алекса Молчана (№ 81 ATP) со счетом 6:3, 6:2. На чистую победу у Александра ушло всего 1 час и 9 минут. За путевку в финал Бублик поспорит с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри (№ 31 ATP). Выход в полуфинал уже принес казахстанскому теннисисту 31 955 евро призовых и 100 рейтинговых очков ATP.

Тем временем определился состав участников заключительного в сезоне турнира «Большого шлема» – US Open 2026. В основную сетку соревнований в Нью-Йорке напрямую попали пять представителей Казахстана: Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Александр Бублик и Александр Шевченко. Еще один казахстанец, Тимофей Скатов, попал в список запасных.