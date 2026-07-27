Какая погода ожидает казахстанцев в последние дни июля

Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по республике на 28-30 июля, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным синоптиков, под влиянием атмосферных фронтальных разделов по республике пройдут кратковременные дожди с грозами, усилением ветра, возможен град, в Восточно-Казахстанской области прогнозируются сильные дожди.

Лишь на юге Казахстана под влиянием сухих воздушных масс с районов Ирана сохранится погода без осадков, отметили в метеослужбе.

Что же касается температуры воздуха, ожидается постепенное повышение на большей части страны, за исключением западных регионов Казахстана.

В дневные часы столбики термометров достигнут отметки в северной половине республики 30-38 градусов, в южной половине 33-44 градуса.