«Затонувший лес» станет ближе

По данным местных властей, строительство трассы протяженностью 10 км началось в октябре прошлого года. Стоимость проекта – 2,43 млрд тенге. Уже завершена основная часть работ по выравниванию сложного горного рельефа. Это сделает подъемы и спуски более плавными и удобными для проезда машин. Заасфальтировано 2,5 км проезжей части, установлены 42 водопропускные трубы.

«Завершение строительных работ позволит привести транспортную инфраструктуру региона в соответствие с современными стандартами и повысить качество дорожной сети, – отметили в пресс-службе акимата Алматинской области. – После ввода дороги в эксплуатацию путь к озеру Кайынды станет значительно удобнее и безопаснее, что будет способствовать увеличению туристического потока. Теперь гости смогут быстрее и с большим комфортом добираться до одной из самых популярных достопримечательностей Алматинской области».

К слову, этот водоем, находящийся на территории национального парка «Көлсай көлдері», входит в список 15 красивейших горных озер планеты. История его возникновения такова: в далеком 1911 году в горах Кунгей Алатау случилось сильное землетрясение. Огромный оползень создал плотину, перекрыв горную реку. Ущелье и растущие на его склонах вековые тянь-шаньские ели затопило водой. Так природа и сотворила это прекрасное озеро, расположенное на высоте 1 800 м над уровнем моря. Туристы прозвали локацию «затонувшим лесом».

По данным туроператоров, ежегодно Кайынды посещают около 300 тыс. отечественных и зарубежных туристов. Здесь есть на что посмотреть: богатый растительный и животный мир, великолепная нетронутая цивилизацией природа. Чтобы увидеть эту красоту, на протяжении многих лет люди были вынуждены преодолевать 10 км бездорожья от близлежащего села Саты. Причем на легковом авто до озера добраться было невозможно – только на джипе либо уазике. И вот к вящей радости путешественников и гидов-экскурсоводов в ближайшее время эта острая проблема решится.

Систему Кольсайских озер эксперты называют жемчужиной Северного Тянь-Шаня. Нацпарк включен во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.

В перспективе на Кайынды и озере Кольсай нижний построят линии электропередачи и трансформаторные подстанции. Кроме того, вдоль трассы обустроят две автостоянки на 200 машин.