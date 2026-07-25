Семь медалей из Ташкента

Сборная Казахстана завоевала семь наград в разных возрастных категориях. Обладателями золотых медалей стали Алан Курмангалиев (U19) и Жания Бекмухамбетова (U13). Серебряную награду в копилку сборной принесла Назерке Болатбек (до 11 лет). Бронзовыми призерами в категории U11 стали сразу четыре казахстанца: Дагир Данияров, Нуржан Бакдаулет, Медина Амандык и Нурай Жанаева.