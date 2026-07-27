Более 700 тыс. человек эвакуировали в Китае из-за тайфуна «Хунся»

Китай,Погода
Айман Аманжолова
корреспондент

Как сообщили местные власти, в китайской провинции Гуандун эвакуировали почти 715 тысяч человек из-за тайфуна «Хунся», который стал первым тайфуном, обрушившимся на регион в этом году, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

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«С приближением тайфуна власти и ведомства разных районов Гуандуна перешли в режим повышенной готовности, совместно принимая меры по защите от последствий стихии», — говорится в сообщении газеты Nanfang Daily.

Уточняется, что тайфун вышел на сушу 26 июля около 03:50 местного времени в районе города Хуэйчжоу, уезда Хуэйдун, поселка Пинхай. На момент выхода на побережье скорость ветра вблизи центра достигала 45 м/с.

Агентство Reuters 14 июля сообщило, что власти северо-восточной китайской провинции Ляонин эвакуировали более 260 тыс. человек из-за тайфуна «Бави», обрушившегося на материковую часть страны. В регионе ожидалось продолжение сильных дождей, а в отдельных районах — экстремальные ливни. Причиной ухудшения погодной ситуации стали большие объемы тропической влаги, которые тайфун принес на север Китая.

#Китай #эвакуация #тайфун #Хунся

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