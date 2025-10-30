Анонсировали битву Жанибека Алимханулы за три титула

Спорт,Бокс
108
Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Промоутерская компания Top Rank, которая ведет дела казахстанского боксера-профессионала Жанибека Алимханулы (17 побед из них 12 нокаутом и ни одного поражения) анонсировала грандиозный бой казахстанца сразу за три мировых титула, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: profiboxing.kz

Алимханулы в ранге чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и WBO проведет объединительный бой против обладателя титула WBA в среднем весе - очень известного и опытного кубинца Эрисланди Лары (31-3-3, 19 КО). Победителю достанутся сразу все три чемпионских пояса по этим версиям.

Бой состоится 6 декабря (утром 7 декабря по времени Казахстана) и станет соглавным событием большого вечера бокса в Сан-Антонио, штат Техас (США).

32-летний Алимханулы свой последний бой провел в апреле в Астане, когда нокаутировал в пятом раунде Ануэля Нгамиссенге (14-1, 9 KO) и защитил свои титулы. 42-летний Лара не выступает с сентября 2024 года, когда остановил экс-чемпиона в двух категориях американца Дэнни Гарсию (37-4, 21 KO).

Отметим также, что в карде пройдут не менее интересные поединки. На ринге выйдут такие всемирно известные американские боксеры-профессионалы как Стивен Фултон-младший против О’Шаки Фостера, а также Хесус Рамос-младший против Шейна Мосли-младшего.

#бокс #Алимханулы

Популярное

Все
В рамках официального визита в Казахстан Президент Финляндии Александр Стубб провел лекцию в Maqsut Narikbayev University (MNU)
Возобновляемая энергетика – флагман зеленого перехода
Технический колледж: практика и трудоустройство
Инициативы Национального курултая реализуются
«Цифра» на вооружении районной полиции
Еще два медобъекта открылись в регионе
Вкус апорта в осеннем парке
Не инвесторы, а строители финпирамид
«Алматинская осень» неповторима!
К согласию – через этномедиацию
Наследие не для «черных копателей»
Лучшие чтецы стихов Абая
Энциклопедия столичной жизни
Дороги творчества
Тепло ее сердца – лекарство для людей
В извечном стремлении к свободе
Власти Бразилии подтвердили смерть 121 человека в Рио-де-Жанейро
Шанс на новую жизнь
Цифровая ловушка
В конгресс США внесут законопроект против испытаний ЯО
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
В Мангистау на службу заступил новый корабль береговой охраны
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики
Выставка «Казахский тазы» стартовала в Алматы
С 24 октября стартует акция «Republic Day»
Мажилис утвердил бюджет на 2026–2028 годы
Шымкентский НПЗ отметил 40-летие рекордными достижениями
Не хватило опыта для победы
Капитальный подход к переработке
Телепортация по-казахски: как повороты судьбы могут привести к счастью
Депутаты рассмотрят законопроект о банках и банковской деятельности
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области

Читайте также

«Семей» и «Кайрат» одержали победы в Лиге чемпионов УЕФА
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифт…
Впервые в Казахстане пройдет чемпионат Азии по бирманскому …
Сельский ученик стал бронзовым призером Азиатских игр

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]