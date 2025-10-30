Промоутерская компания Top Rank, которая ведет дела казахстанского боксера-профессионала Жанибека Алимханулы (17 побед из них 12 нокаутом и ни одного поражения) анонсировала грандиозный бой казахстанца сразу за три мировых титула, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: profiboxing.kz

Алимханулы в ранге чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и WBO проведет объединительный бой против обладателя титула WBA в среднем весе - очень известного и опытного кубинца Эрисланди Лары (31-3-3, 19 КО). Победителю достанутся сразу все три чемпионских пояса по этим версиям.

Бой состоится 6 декабря (утром 7 декабря по времени Казахстана) и станет соглавным событием большого вечера бокса в Сан-Антонио, штат Техас (США).

32-летний Алимханулы свой последний бой провел в апреле в Астане, когда нокаутировал в пятом раунде Ануэля Нгамиссенге (14-1, 9 KO) и защитил свои титулы. 42-летний Лара не выступает с сентября 2024 года, когда остановил экс-чемпиона в двух категориях американца Дэнни Гарсию (37-4, 21 KO).

Отметим также, что в карде пройдут не менее интересные поединки. На ринге выйдут такие всемирно известные американские боксеры-профессионалы как Стивен Фултон-младший против О’Шаки Фостера, а также Хесус Рамос-младший против Шейна Мосли-младшего.