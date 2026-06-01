Казахстан завоевал 14 медалей на международном конном турнире в Астане

В течение трех соревновательных дней на арене выступили спортсмены из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Бразилии, Индии, Беларуси, Колумбии, Марокко, ЮАР и других стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Серия стартовала с финала FEI Jumping World Challenge и этапа Кубка мира по конкуру CSI-W. В рамках CSI-W FEI Jumping World Cup победителем стал Хуршидбек Алимжанов из Узбекистана на лошади CHAMPIONS LEAGUE. Казахстанец Бекжан Байжанулы на KING DIAMOND завоевал серебряную медаль, а Ринат Галимов из Кыргызстана на D’ARTAGNAN Z поднялся на третью ступень пьедестала.

Первое квалификационное соревнование FEI Jumping World Challenge Final 2026 выиграл представитель Узбекистана Бекзод Розмухамедов на FLORIZELL. Вторым стал Бернардо Краус Герра из Бразилии, третьей финишировала Эйми Коллинсон из Новой Зеландии.

Одним из наиболее сложных испытаний стартового дня стал квалификационный маршрут Гран-при Equestrian Cup в рамках CSI-W FEI Jumping World Cup. Победу здесь одержал казахстанец Олег Соколенко на CINDERELLA. Второе место занял выступавший в нейтральном статусе Сергей Петров, третье - Олеся Лукина (также в нейтральном статусе).

Во втором квалификационном старте Challenge Final Бекзод Розмухамедов вновь показал лучший результат. Серебряным призером стал Нал Зеруал из Марокко, бронзовым - Бернардо Краус Герра из Бразилии. В пятерку сильнейших вошел казахстанец Ануар Досмаилов.

В соревнованиях по выездке в рамках CDI 1* (St. George) победила Алина Шевцова из Узбекистана. Екатерина Каркавцева из Кыргызстана стала второй, а казахстанка Дарья Попова завоевала бронзовую медаль.

Во второй день Дарья Попова показала второй результат в программе CDI Intermediate I. В Гран-при CDI 3* вновь не было равных Алине Шевцовой, а Екатерина Каркавцева заняла третье место.

На маршруте высотой 135 см этапа Кубка мира CSI-W бронзовую медаль выиграл Олег Соколенко. Еще одну награду высшей пробы Казахстану принесла Раиса Соколенко, победившая в ULTIMA YANDEX CUP на URAN-NAD WIGRAMI.

Одним из самых зрелищных стартов турнира стал Six Bar Jump-Off, где высота препятствий достигла 170 сантиметров. Победительницами соревнований стали Нурила Турисбекова и Ясмин Ибрагимова, пополнившие медальную копилку Казахстана двумя золотыми наградами.

В заключительный день определились победители FEI Jumping World Challenge Final. В финальном маршруте на высоте 120 см первое место занял Бернардо Краус Герра из Бразилии. Серебряную медаль завоевал Бекзод Розмухамедов, бронзовую - Николас Родригес Посада из Колумбии.

На CSI-W AEF/Mantena CUP (135 см) Олег Соколенко на SHENANIGAN стал победителем, а на SELLY BLUE занял второе место. Бронзовую медаль выиграла Нурила Турисбекова.

Главным стартом серии стал Grand Prix Maxima Masters Eurasia Cup CSI-W с высотой препятствий 160 см. Победителем соревнований стал выступавший в нейтральном статусе Богдан Васковский. Серебряным призером стала Ксения Хайрулина, также выступавшая в нейтральном статусе, а бронзовую награду завоевал Камил Сабитов из Кыргызстана.

В программе CDI 1* (Intermediate I Freestyle AEF/Mantena Cup) Дарья Попова принесла Казахстану бронзовую медаль. В GRAND PRIX FREESTYLE CDI 3* победу вновь праздновала Алина Шевцова.

По итогам трех соревновательных дней представители Казахстана завоевали 14 медалей, успешно выступив на домашних турнирах.