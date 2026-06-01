Сборная Казахстана завоевала 14 медалей на чемпионате Азии по борьбе среди юношей

Спорт

В Дананге (Вьетнам) завершился чемпионат Азии по видам борьбы среди юношей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото с сайта НОК

Сборная Казахстана завоевала на турнире 14 медалей. В активе наших борцов три "золота", четыре "серебра" и семь "бронз". 

Вольная борьба

Адилет Рысбай (до 71 кг) стал победителем соревнований. Мардан Орынбасаров (до 60 кг) завоевал серебряную медаль.

Сабыржан Рахатов (до 51 кг), Темиргали Мурат (до 55 кг), Адильбек Ерболатов (до 80 кг) и Нурислам Айтуган (до 92 кг) стали бронзовыми призерами.

Греко-римская борьба

Куанышбек Жанажол (до 51 кг) и Мирас Махамбет (до 65 кг) завершили ЧА с "золотом". 

Арыстан Темиргали (до 110 кг) показал второй результат.

Али Алмас (до 45 кг) и Датка Лесбек (до 48 кг) заняли третье место. 

Женская борьба

Вторыми на турнире стали Инжу Баккожа (до 46 кг) и Арайлым Копжасар (до 53 кг). Аянат Мейнамбай (до 49 кг) поднялась на третью ступень пьедестала.

