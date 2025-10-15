В концертной программе были исполнены лучшие образцы казахского танцевального искусства. Среди них — знаменитый танец «Аққу» («Лебедь»), поставленный на легендарное кюй Нургисы Тлендиева.

Фото: Минкультуры

Ансамбль BIRLIK Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой выступил в Париже, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Первый в стране мультинациональный ансамбль песни и танца «BIRLIK» познакомил парижскую публику с богатым культурным наследием нашей страны. В концертной программе были исполнены лучшие образцы казахского танцевального искусства. Среди них — знаменитый танец «Аққу» («Лебедь»), поставленный на легендарное кюй Нургисы Тлендиева.

Ансамбль также представил танцы узбекского, таджикского, корейского, туркменского, татарского и индийского народов, продемонстрировав изящество движений, насыщенные краски и самобытный национальный колорит каждой культуры. Концерт стал настоящим праздником искусства, показавшим духовное единство и взаимное обогащение культур братских народов.

Кроме того, лауреат международных конкурсов, художественный руководитель ансамбля BIRLIK Анель Марабаева и известная кобызистка, руководитель этно-джаз-группы «The Magic of Nomads» Газиза Габдрахимова провели мастер-класс.