Ансамбль «Шабыт» КАТИУ достойно представил Казахстан на международном фестивале в Болгарии

Репертуар коллектива был построен как художественный рассказ о музыкальной культуре Великой степи

Фото: КАТИУ

Казахстан представил национальную музыкальную культуру на XXVIII Международном фольклорном фестивале в Велико-Тырново, сообщает Kazpravda.kz

Ансамбль народной музыки «Шабыт» Казахского агротехнического исследовательского университета имени Сакена Сейфуллина представил Республику Казахстан на XXVIII Международном фольклорном фестивале в Велико-Тырново - одном из крупнейших международных форумов традиционной культуры на Балканах, проходящем под эгидой проходящем под эгидой Международного совета организаторов фестивалей фольклора и традиционного искусства (CIOFF) - официального партнера ЮНЕСКО по сохранению нематериального культурного наследия и Национальной комиссии Болгарии по делам ЮНЕСКО.

Фестиваль ежегодно объединяет ведущие коллективы мира, работающие в области сохранения и популяризации нематериального культурного наследия. В нынешнем году его участниками стали представители более десяти стран Европы, Азии, Северной и Латинской Америки. На протяжении недели на главных концертных площадках древней столицы Болгарии проходили концертные программы, творческие встречи, шествия национальных коллективов и мероприятия, посвященные культурному диалогу народов.

Участие казахстанской делегации стало значимым событием для развития международного культурного сотрудничества и продвижения национального искусства на авторитетных мировых площадках.

Представлять Казахстан было доверено ансамблю народной музыки «Шабыт» - одному из ведущих творческих коллективов Казахского агротехнического исследовательского университета имени Сакена Сейфуллина.

Репертуар коллектива был построен как художественный рассказ о музыкальной культуре Великой степи. В концертную программу вошли инструментальные произведения, народные песни и вокально-инструментальные композиции, раскрывающие богатство казахской исполнительской традиции, разнообразие национальных инструментов и самобытность отечественного музыкального наследия.

Особый отклик у зрителей вызвало исполнение произведения на болгарском языке. Этот жест уважения к культуре принимающей страны был встречен продолжительными аплодисментами и стал одним из самых запоминающихся моментов фестивальной программы. Публика высоко оценила исполнительское мастерство казахстанских артистов, их сценическую культуру и искренность исполнения.

Содействие участию казахстанской делегации в фестивале оказала Президент CIOFF Kazakhstan, директор Национального Дельфийского комитета РК Куралай Туспекова, последовательно реализующая проекты по расширению международного культурного сотрудничества и продвижению казахстанского искусства за рубежом.

В состав официальной делегации также вошел директор Департамента культурно-массовой работы Казахского агротехнического исследовательского университета имени Сакена Сейфуллина Бахыт Тажинов.

По его словам, участие молодежных творческих коллективов в крупнейших международных форумах является важной частью культурной дипломатии Казахстана.

«Международные фестивали сегодня являются площадками, где формируется взаимное уважение между культурами. Здесь искусство становится универсальным языком общения, позволяющим представить миру историю, традиции и духовные ценности своего народа. Для наших студентов участие в подобном форуме - это не только профессиональный опыт, но и высокая ответственность достойно представить Казахстан на международной сцене», – отметил Бахыт Тажинов.

Он подчеркнул, что руководство университета уделяет особое внимание развитию творческого потенциала молодежи, рассматривая культуру как важную составляющую современного образования.

«Мы убеждены, что будущий специалист должен быть не только профессионалом своего дела, но и носителем национальных культурных ценностей. Именно поэтому университет поддерживает творческие коллективы, создавая возможности для их участия в крупнейших международных проектах», – сказал он.

XXVIII Международный фольклорный фестиваль в Велико-Тырново вновь подтвердил статус одной из наиболее авторитетных площадок мирового фольклорного движения, объединяющей представителей разных стран вокруг идеи сохранения нематериального культурного наследия и развития международного гуманитарного сотрудничества.

Выступление ансамбля «Шабыт» стало достойным представлением современной казахстанской исполнительской школы и еще одним свидетельством того, что национальная культура Казахстана уверенно занимает свое место в мировом культурном пространстве.