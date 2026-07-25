Симфония родных просторов

Цикл масштабных полотен, выдвинутый на соис­кание Государственной премии РК в области литературы и искусства им. Абая, стал закономерным итогом многолетнего творческого пути мастера, посвятившего свою жизнь осмыслению национальной истории, культуры и духовного мира Великой степи.

Алпысбай Казгулов родился 25 сентября 1958 года в Аральске Кызылординской области. В 1980-м окончил художественно-графический факультет Казахского педагогического института им. Абая. Сегодня он – заслуженный деятель РК, кавалер орденов «Парасат» и «Барыс» III степени, почетный гражданин Алматы, академик Художественной академии Тюркского мира, член правления Союза художников Казахстана.

Более 45 лет талантливый живописец активно участвует в художественной жизни страны. Его произведения экспонируются на крупнейших республиканских и международных выставках. Работы мастера представлены в Национальном музее РК, Государственном музее искусств им. А. Кастеева и других представительных собраниях, а также находятся в многочисленных частных коллекциях в Казахстане и за рубежом. В 2003 году в Праге Алпысбай Казгулов был удостоен почетной премии им. Масарика, присуждаемой Европейским союзом искусств за вклад в мировую культуру.

Творчеству художника посвящены альбомы репродукций на казахском, русском и английском языках, позволяющие проследить развитие его авторского стиля. Предисловие к одному из них написал классик мировой литературы Чингиз Айт­матов, высоко оценивший самобытность художественной манеры живописца. По словам писателя, картины Алпысбая Казгулова отличаются современностью мировидения и народным духом, любовью к Родине и сыновним уважением к Матери-земле.

Искусствоведы отмечают, что за годы активной творческой дея­тельности художнику удалось сформировать узнаваемый художественный язык. Работая на стыке абстракционизма, символизма и сюрреализма, он соз­дает произведения, в которых реальность самым естественным образом переплетается с метафизическими размышлениями о внутреннем мире человека, о природе и времени.

Особую роль в произведениях Алпысбая Казгулова играет философия цвета. Его палитра наполнена насыщенными охрис­тыми, золотистыми, голубыми и изумрудными оттенками, напоминающими о бескрайних степях, прозрачном небе и первозданной красоте казахстанской природы. Цвет приобретает функции самостоятельного художественного языка, с помощью которого автор стремится передать внутренний тонус, душевное состояние героев и глубинную энергетику каждого сюжета.

Обращаясь к образам народных праздников, традиционных конных состязаний и кочевого быта, художник не стремится к фиксации исторических фактов как таковой. Его цель – показать внутреннюю силу национальной культуры, ее способность сохранять духовные ценности и передавать их новым поколениям. Благодаря этому полотна, созданные Алпысбаем Казгуловым, приобретают не только собственно художественное, но и культурно-просветительское значение.

Серия «Мелодии Великой степи» объединяет произведения, посвященные бескрайним прос­торам Казахстана, народным традициям, национальным играм и повседневной жизни кочевников. Художник не ограничивается изображением внешней красоты окружающего мира. Каждая работа открывает перед зрителем простор для собственных размышлений и эмоциональных переживаний. Степь, горные перевалы, праздничные торжест­ва, колоритные приметы кочевой культуры и разнообразие природного ландшафта в этих картинах становятся полнокровными художественными символами национального характера.

Одной из наиболее существенных особенностей творчества Алпысбая Казгулова является философское осмысление мира. Через живописные образы он стремится показать не только видимую реальность, но и тонкие, ускользающие от беглого взгляда связи между вещами и явлениями, раскрыть внутреннюю гармонию мироздания. Монументальность его полотен подчеркивает силу и духовную мощь казахского народа, а сложные композиционные решения помогают раскрыть зрелую и мужественную красоту человеческой души.

Серия «Мелодии Великой степи» объединена общей тематикой и единой художественной философией. Для Алпысбая Казгулова степь – это особый духовный мир, системообразующей константой которого являются гармоничные взаимоотношения человека и природы. По этой причине в произведениях мастера отсутствует противопос­тавление личности окружаю­щему миру: люди, животные, горы, ветер и небо подчинены единым законам и фундаментальным императивам Вселенной, которые организуют их сосуществование в величественную симфонию бытия.

Каждая картина серии обладает самостоятельной художественной ценностью, а в совокупности они складываются в масштабную живописную поэму о Великой степи. Перед зрителем разворачивается многогранный образ Казахстана – страны с богатой историей, уникальной природой и самобытной культурой. Именно цельность авторского замысла, высокое художественное мастерство и философская глубина делают цикл «Мелодии Великой степи» одним из наиболее значимых произведений в казахстанской живописи пос­ледних лет.

Особое место в серии занимает картина «Наурыз в Туркестане». Полотно сразу привлекает внимание могучей внутренней динамичностью и экспрессией. Художник строит композицию таким образом, что все изображенные фигуры воспринимаются как единое целое, объединенное общим темпом и настроем праздника. Благодаря этому зритель словно оказывается внут­ри происходящего, чувственно ощущая атмосферу встречи весны. Здесь ярко проявляется мастерство автора в передаче движения, пластики человечес­ких фигур и эмоционального состояния народа.

Картина «Зной. У родника» раскрывает совершенно иной аспект творчества художника. Здесь внимание сосредоточено на тончайших изменениях света и воздуха, на мимолетных состоя­ниях природы. В произведении ощущается влияние импрессионистского подхода, однако Казгулов остается верен собственной художественной манере: свободная композиция, оригинальная техника письма и глубокий интерес к восточной философии создают особое настроение спокойствия, передавая упоительный момент внутреннего созерцания.

Полотно «Көкпар» преисполнено стремительным движением и эмоциональным накалом. Художнику удалось передать азарт национальной игры, энергию молодых всадников и драматизм состязания. Яркие розово-красные оттенки усиливают импульсивность внутренней энергии полотна, а подвижность композиционного строя выразительно подчеркивает лирическую природу сюжета.

Не менее самобытна работа «Аламан», посвященная традиционной скачке аламан-бәйге. Здесь особое внимание уделено психологическому состоянию участников соревнования. Вместе с ними зритель словно переживает мгновения, проведенные в ожидании победителя. Художник мастерски использует теплую коричневую гамму, традиционно ассоциирующуюся с образом родной земли и бытом степняка в целом, что придает произведению особый национальный колорит и выразительность.

Картина «В перевале» демонст­рирует способность мастера наполнять пейзажную живопись глубоким философским содержанием. Через величественный, монументальный образ горного перевала художник передает внут­ренний мир человека, его размышления и духовные поис­ки. Богатство цветовых решений, продуманная композиция и тонкая музыкальность живописного языка создают ощущение глубокой гармонии между человеком и окружающей природой.

Творчество Алпысбая Казгулова занимает особое место в современном изобразительном искусстве Казахстана. Его произведения узнаваемы благодаря индивидуальной живописной манере, полифонии вложенных чувств и объемности художественной мысли. На протяжении десятилетий мастер остается верен своему творческому кредо: через язык живописи раскрывать красоту родной земли, духовное богатство народа и непреходящие человеческие ценности.

Серия «Мелодии Великой степи» представляет собой цельное и развернутое художественное высказывание о Казахстане, его природе, культуре и историчес­ком наследии. Передавая движение времени, красоту народных традиций и силу национального характера, произведения, составившие ее, отличаются высоким профессиональным мастерством, выразительным авторским стилем и самобытным философским содержанием. Все это позволяет рассматривать цикл Алпысбая Казгулова как одно из наиболее значительных достижений современного казахстанского изобразительного искусства, дос­тойное Государственной премии им. Абая.