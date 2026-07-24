Сакральный инструмент в цифровую эпоху

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Глава государства обратил внимание на ситуацию с озером Көбейтұз
В столице пройдет Comic Con Astana 2026 с участием мировых кинозвезд
Косшы: пять лет в статусе города
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Respublica» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
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В финале встретятся Испания и Аргентина
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Демократическая Партия Казахстана «Ак жол» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
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Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
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По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
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В Бурабае усиливают контроль за порядком
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