Сакральный инструмент в цифровую эпоху

Сегодня практически любой музыкальный инструмент можно начать осваивать самостоятельно: в Интернете доступны тысячи видеоуроков, мобильных приложений и онлайн-курсов. Но стоит человеку заинтересоваться кобызом, как становится очевидно: привычная цифровая доступность здесь почти не работает.

Замечательные композиции, где сольно или в составе других инструментов звучал кобыз, пробудили у меня желание не только больше узнать о нем, но и попробовать научиться играть самой. Однако современных самоучителей нашлось немного, большинство материалов осталось в архивах, а обучение ориентировано главным образом на профессиональную музыкальную среду. Так личный интерес привел меня к более широкому вопросу: если национальные инструменты являются частью культурной идентичности Казахстана, почему человеку, который хочет познакомиться с ними самостоятельно, сделать это так сложно?

История казахской музыкальной культуры показывает: нацио­нальные инструменты сохранялись благодаря людям, сумевшим сделать их востребованными в свое время. Ахмет Жубанов, Еркегали Рахмадиев, Узбекали Жанибеков, Болат Сарыбаев, Дуйсен Касеинов и многие другие развивали национальное исполнительское искусство, создавали ансамбли, возрождали забытые инструменты, открывали профильные специальности в учебных заведениях и вводили традиционную музыку в академическое образование.

Сегодня перед культурой стоит другая важная задача – адаптировать это наследие к цифровой эпохе.

Одним из тех, кто занимается популяризацией кобыза, является исследователь и музыкант этнофольклорного ансамбля «Туран» Максат Медеубек. Музыкой он увлечен с детства. Окончил Рес­публиканскую музыкальную школу-интернат для одаренных детей им. К. Байсеитовой, Казахскую национальную консерваторию им. Курмангазы, магистратуру и докторантуру, где изучал историю кобыза и родственных инструментов тюркских народов Центральной Азии.

По его словам, кобыз до сих пор воспринимается как особый, почти закрытый для неподготовленного человека инструмент.

– Исторически основная функ­ция кобыза была связана с сак­ральной практикой. Через него обращались к духам предков, использовали в обрядах и лечении. Именно поэтому к инструменту сформировалось особое отношение, – говорит Максат Медеубек.

В отличие от домбры, ставшей по-настоящему народным инст­рументом, кобыз многие века был связан с баксы, жырау, эпическими сказаниями и древними обрядами. Даже сегодня кюи на кобызе воспринимаются как музыка памяти, глубоких переживаний и внутреннего сосредоточения. Именно эта особая эмоциональная сила одновременно притягивает слушателя, но и создает ощущение некоторой недоступности.

Однако дело не только в историческом наследии. По сложности освоения кобыз нередко сравнивают со скрипкой. Оба инструмента не имеют ладов и требуют абсолютной точности слуха. У кобыза есть и еще одна особенность: струна не прижимается к грифу, как на скрипке, а придерживается кутикулой пальца. Для начинающего музыканта это совершенно непривычная техника.

– Первая и самая большая сложность – работа со смычком. Именно от нее зависит качество звучания. А поскольку на кобызе нет ладов, исполнитель должен буквально научиться слышать каждую ноту и точно находить ее. На это уходят годы практики, – объясняет музыкант.

И все же путь к инструменту начинается не со сложной техники, а с первого знакомства. Короткий видеоурок, понятный самоучитель или мобильное приложение помогут сделать первый шаг значительно проще. Пока же таких материалов практически нет.

Именно поэтому в 2017 году Максат Медеубек при поддерж­ке Фонда Первого Президента создал мобильное приложение Kobyzbook – один из первых цифровых самоучителей по игре на кобызе. Пользователи могли познакомиться с инструментом, освоить базовые приемы и выполнить первые упражнения.

– Для своего времени это был хороший проект. Приложение работало, люди им пользовались. Но технологии быстро менялись, требовались постоянные обновления и финансирование, поэтому проект пришлось приостановить, – рассказывает он.

Сегодня музыкант намерен вернуться к этой идее уже с использованием современных цифровых решений.

История с Kobyzbook наглядно показывает, что цифровизация культурного наследия не может существовать лишь благодаря энтузиазму отдельных людей. Онлайн-платформы, мобильные приложения, интерактивные архивы и образовательные сервисы требуют постоянной технической поддержки, развития и долгосрочного финансирования. Особенно актуально это сегодня, когда Казахстан делает ставку на развитие креативных индустрий, цифровизацию и продвижение национальной культуры.

Подчеркнем: интерес к кобызу с каждым годом только растет.

– На обучение приходят не только профессиональные музыканты, но и люди самых разных профессий. Кто-то хочет играть для души, кого-то завораживает само звучание инструмента, а кто-то продолжает семейную традицию, потому что среди предков были кобызисты, – отмечает Максат Медеубек.

По его словам, интерес к кобызу проявляют и далеко за пределами Казахстана. Его изучают и хотят лучше узнать в России, Франции, Венгрии и других странах, где через музыку открывают для себя казахскую культуру.

Вероятно, кобыз никогда не станет столь же массовым, как домбра. Его история, звучание и исполнительская техника требуют особого отношения. Но в XXI веке сохранить традицию невозможно без современных цифровых инструментов. И чем раньше они станут частью культурной политики, тем больше шансов, что сакральный символ прошлого станет живой частью будущего Казахстана.

И, конечно, кобызу не нужно терять свою загадочность. Но пусть путь к этому инструменту станет ближе. Доступность не разрушает традицию – она помогает ей жить.