Философия степного звука

Статьи,Культура
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

Академический оркестр казахских народных инструментов им. Таттимбета помогает прикоснуться к музыкальной истории народа

фото из архива Концертного объединения имени Кали Байжанова

Современная Караганда – город с быстрым темпом жизни, постоянными автомобильными пробками и бесконечным уличным шумом. Но, когда вы переступаете порог концертного зала «Шалқыма», вся суета остается снаружи.

Сначала со сцены звучит домбра, затем к ней присоединяются десятки других инструментов, создавая мощное, красивое и слаженное звучание. На выступления оркест­ра приходят люди самых разных профессий, возрастов и взглядов на жизнь. Здесь они обретают внут­реннее спокойствие и душевный комфорт. В мире, где все меняется стремительно, народные мелодии становятся надежной опорой, которая прочно связывает частную жизнь каждого человека с историей и культурой большой страны.

История Академического оркест­ра казахских народных инструментов им. Таттимбета началась в декабре 1988 года. Выпускники Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы во главе с талантливым дирижером Дуйсеном Укибаем решили доказать и показать, что казахские народные инструменты могут звучать современно.

Первый концерт прошел 9 декабря 1988 года в здании бывшего кинотеатра «Октябрь». На сцену вместе с молодыми артистами тогда вышли легендарные исполнители Бибигуль Тулегенова и Ермек Серкебаев, а за дирижерский пульт встал знаменитый Шамгон Кажгалиев. Зрители в переполненном зале тогда не могли сдержать слез, ведь прямо на их глазах рождался новый сильный коллектив, способный через музыку выразить душу народа.

Через два года после того успешного дебюта оркестру официально присвоили имя Таттимбета – выдаю­щегося кюйши XIX века. Он прославился как создатель изыс­канного стиля игры шертпе, для которого всегда были характерны мягкое звучание, душевность и теплота. Это имя определило творческий путь музыкантов на десятилетия вперед.

В 1992-м оркестр возглавил народный артист РК Шамгон Кажгалиев, который сразу установил высокую планку исполнительского мастерства, строгую рабочую дисциплину. Его упорный труд принес заслуженные результаты, в 2000 году коллектив получил статус «Академический». Сегодня в оркест­ре заняты около 70 музыкантов. Домбры ведут мягкую мелодичную беседу, древний кобыз рассказывает историю о прошлом, а сыбызгы передает дыхание широкой степи... Главный дирижер оркестра Ерлан Бактыгерей называет кобыз проникновенным голосом души, который всегда звучит очень тепло, бархатно и волнующе.

Удивительно, но со дня основания оркестра в нем до сих пор играют музыканты первого состава. Это Балгабек Смагулов, Салим Изтелеуов, Нурдаулет Идрисов, а также семейная пара Кулгалиевых: Алия играет на виолончели, а Сахибеден – на прима-домбре. Рядом с ними на протяжении многих лет трудятся Сауле Рахимжанова, Меруерт Ибраева (кобыз), Ержан Куспанов (контрабас) и Сапаргали Боранбаев (баян). Надежной опорой коллектива долгое время был концертмейстер, заслуженный деятель РК Полатхан Ташимов.

Особое внимание в работе оркест­ра дирижеры Ерлан Бактыгерей, Абдыгалисын Шоканбаев и Абилхаир Сагимбаев уделяют подбору репертуара. Классические народные кюи Курмангазы, Даулеткерея и Таттимбета свободно соединяются здесь с произведениями мировых классиков – Моцарта, Вивальди, Глинки. Также музыканты исполняют композиции современных казахстанских авторов: Нургисы Тлендиева, Садыка Мухамеджанова, Серикжана и Алиби Абдинуровых, Ермурата Усенова, Серика Еркимбекова, Балнур Кадырбек...

Так, член Союза композиторов РК Людмила Мельникова с гордос­тью рассказывает, как в 2025 году провела с этим коллективом свой юбилейный творческий вечер. Под управлением Ерлана Бактыгерея музыканты исполнили ее произведения, включая сюиту «Таңғажайып Айсұлу».

Художественный руководитель оркестра Абдыгалисын Шоканбаев отмечает, что главная цель коллектива – помочь каждому пришедшему в зал человеку вспомнить о главных ценностях жизни. Ерлан Бактыгерей добавляет, что на каж­дом концерте между музыкантами и зрителями возникает невидимая живая связь, когда люди сбрасывают маски равнодушия и остаются наедине с настоящим искусством.

Академический оркестр казахских народных инструментов им. Таттимбета прошел большой и славный путь, ему аплодировали зрители на крупнейших сценах Франции, Австрии, Турции и России. Сегодня коллектив продолжает дарить радость на родной земле, помогая слушателям замедлить привычный бег жизни, почувствовать силу своих корней, чтобы уверенно идти в завтрашний день.

#культура #Караганда #Академический оркест­р казахских народных инструментов #Таттимбет

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