Космос в музыке

Арт-терапия способна избавить человека от душевной тоски и депрессии. По крайней мере, так считает музыкант-перкуссионист Тимур Шаяхметов, который исполняет чарующие этнические мелодии на ханге.

Казахстанская публика заинтересовалось хангом относительно недавно, хотя история самого молодого инструмента насчитывает уже более 20 лет.

В 2000 году его изобретателям из Швейцарии Феликсу Ронеру и Сабине Шерер в результате многолетнего исследования удалось скомбинировать необычные звуки со всего света. Ханг, или хэндпан, изготавливается вручную и состоит из двух соединенных металличес­ких полусфер, напоминающих летающую тарелку. Изначально благодаря медитативному звучанию его использовали в определенных кругах, занимавшихся преимущественно различными духовными практиками, но позже невероятная космическая музыка привлек­ла внимание большой аудитории меломанов из разных стран.

Тимур Шаяхметов вспоминает, что в детстве играл на баяне, подбирал аккорды на гитаре, электрогитаре, отбивал ритм на барабанах в составе разных групп. Однажды его двоюродный брат Ильдар Батериков принес ручной западноафриканский кубкообразный барабан – джембе. С тех пор и началось его познание этнических инструментов.

– Я услышал о ханге примерно семь лет назад, когда случайно увидел видео с выступлениями известного исполнителя Мальте Мартена. Занятия йогой тоже способствовали тому, что меня пленили и вдохновили эти звуки. Затем самостоятельно подробно изучал информацию в Интернете. После того как этот универсальный компактный музыкальный инструмент попал в мои руки, я поначалу репетировал с перерывами, потом в течение нескольких лет системно и целенаправленно продолжал совершенствовать навыки игры. Более трех лет назад впервые выступил с импровизациями для слушателей, – рассказывает он.

В последнее время талантливый исполнитель стал частым гостем в столичных концертных залах и йога-студиях. Кроме того, новым трендом медитации считается саунд-хилинг («исцеление звуком»). На сеансе музыкотерапии люди погружаются в особое состояние через благотворные вибрации для человеческой психики.

– Многим казахстанцам ханг ранее был неизвестен, некоторые люди даже ошибочно называли его «тазиком» или «инопланетной тарелкой». Однако первые ноты дарят слушателям непривычные ощущения от тотального расслабления. Динамичный ритм жизни в мегаполисе иногда не позволяет людям обрести внут­реннее умиротворение и гармонию. Погружение в приятные эмоции и воспоминания быстро освобождает голову от тревожных мыслей, снимает усталость, успокаивает нервы и помогает справиться со стрессом, – считает Тимур Шаяхметов.

Он считает, что в музыке следует придерживаться интуитивного подхода. Возможности для импровизации у ханга безграничны, несмотря на небольшой диапазон. По его словам, стоимость разных моделей варьируется в пределах от 1 000 до 3 000 долларов. Впрочем, процесс изготовления перкуссии занимает у мас­теров достаточно долгое время. Они часами выстукивают молотком и обжигают нержавеющий металл, чтобы разно­образить общий диапазон ханга.

– У меня в репертуаре есть половина подобранных мелодий, а другая половина композиций приходится на импровизацию. Изначально надо разучить базовые ритмы. Результат долго не заставит себя ждать. Примерно через месяц можно составлять свои мелодии, если разобраться в устройстве инструмента, – поясняет музыкант.

Так, в результате творческих экспериментов ханг довольно интересно звучит с народными, струнными, духовыми и ударными инструментами.

Кроме того, на вечере поэзии «Выше чувства» его участники погружаются в мир изящ­ной словесности под звуки ханга, которые сопровождают повест­вование вместе с песочной анимацией. Творческий проект реализуется благодаря стараниям актеров Государственного академического русского театра драмы им. М. Горького Максима Ященко и Ульяны Апрельской, музыканта Тимура Шаяхметова и художницы, основательницы театра песочной анимации Айжан Жаркешовой.

– По моим наблюдениям только в закрытых помещениях можно добиться идеального полетного звучания. Предварительно там надо улучшить акустику при помощи колонки. Для меня неким открытием стало то, что медитативная музыка увлекает настолько сильно, что на сцене исчезает любое волнение, – говорит Тимур Шаяхметов.

Сегодня виртуоз-перкуссионист обучает игре на ханге как детей, так и взрослых людей. По его словам, наиболее целеустремленные ученики на лету схватывают основные приемы музицирования.

– Как оказалось, у школьников быстрее получается освоить правила. Они не задумываются и не анализируют ошибки и недочеты, а просто начинают играть мелодии, так как не боятся эксперимен­тов. Видимо, это происходит на интуитивном уровне. Взрослым обучение дается немного сложнее, но на уроке все зависит и от концентрации внимания. Если долго практиковаться, то можно «прокачать» любые навыки, – отмечает Тимур Шаяхметов.

Он утверждает, что невероятная целительная сила искусства многим меломанам способна открывать неизведанные стороны мира.