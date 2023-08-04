Антикор ищет волонтеров

Агентство РК по противодействию коррупции приглашает граждан принять участие в волонтерском проекте, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: Kazpravda.kz

Как рассказали в агентстве, цель проекта – формирование в обществе нетерпимости к коррупции, а также выявление условий и причин совершения коррупционных правонарушений, и устранения их последствий.

Уточняется, что потенциальными волонтерами могут стать активные граждане, общественные организации, студенты, студенческие организации, исследовательские центры, адвокаты, нотариусы, судебные исполнители, антикоррупционные комплаенс-офицеры, эксперты и специалисты, госорганы, субъекты квазигосударственного сектора, частные организации и др.

Как полагают в госоргане, в рамках проекта волонтеры могут оказать посильное содействие в противодействии коррупции через такие направления, как общественный контроль, антикоррупционные исследования и образование, Pro bono волонтерство (оказание профессиональной помощи) и корпоративное волонтерство.

«Указанные направления и мероприятия не являются исчерпывающими и волонтер может выбрать отдельные мероприятия или направления, исходя из вида осуществляемой им деятельности. Желающим внести личный вклад в антикоррупционную деятельность будет оказана практическая и методологическая помощь», – отметили в ведомстве.

Для принятия участия в проекте можно обратиться в ближайший территориальный департамент агентства по противодействию коррупции по месту жительства.