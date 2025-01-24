Мошенники придумали новый фейк и используют для этого фото Имангали Тасмагамбетова

Фактчекеры напомнили о том, что не следует заполнять свои данные на неизвестных сайтах

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане якобы создана специальная служба для возврата средств, похищенных лжеброкерами. Мошенники активно распространяют рекламу с такой новостью в соцсетях, пытаясь обмануть доверчивых граждан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz

Обманщики используют уже известную схему, чтобы выманить деньги у казахстанцев. В рекламе есть несколько явных признаков подделки:

- фальшивое утверждение, что служба создана по указу правительства. В тексте упоминаются такие организации, как киберпол и ОДКБ, что создает иллюзию официальности. Мошенники знают, что люди доверяют известным структурам и госучреждениям. Проверить это несложно: на сайте правительства Казахстана такой новости нет.

- использование фото известного лица. В рекламе используется снимок генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова, взятый из новостной статьи за март 2024 года. Это фото не имеет отношения к фальшивой службе.

- фишинговая ссылка. На сайте мошенников находится кнопка «Связаться с нами», ведущая на портал, зарегистрированный в доменной зоне .uno. Этот домен изначально был ориентирован на итало- и испаноговорящих пользователей, сейчас он открыт для всех желающих. За Казахстаном закреплена доменная зона .kz. Все государственные организации используют только это имя.

Фактчекеры напомнили о том, что не следует заполнять свои данные на неизвестных сайтах.

Мошенники могут использовать информацию в корыстных целях. Подобные фейки уже запускались в Казнете. В прошлом году распространялось ложное сообщение от имени президента Казахстана, в котором обещали вернуть деньги пострадавшим от лжеброкеров.