Слухи об атаке беспилотниками объектов Татарстана из РК опровергли в Минобороны

Такие инсинуации направлены на дискредитацию республики, говорится в заявлении, передает Kazpravda.kz

Фото: Gov.kz

Распространяемая в некоторых Telegram-каналах информация о том, что якобы беспилотники, атаковавшие объекты Республики Татарстан, были запущены с территории Казахстана не соответствует действительности, сообщили в оборонном ведомстве.

«Подобные инсинуации направлены на дискредитацию Республики Казахстан. В этой связи просим граждан и средства массовой информации не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации», - говорится в сообщении.

Вчера беспилотники атаковали ряд объектов Татарстана.