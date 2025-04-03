В Казнете появилась информация о планах по открытию в городе частного университета с одноименным названием

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Который, якобы, возглавит Валихан Бишимбаев, отец осужденного за убийство Салтанат Нукеновой экс-министра Куандыка Бишимбаева. В соцсетях начали упорно распространяться слухи о том, что новый вуз планирует обучать юридическим дисциплинам и начнет приём студентов уже с нового учебного года.

В Министерстве науки и высшего образования моментально отреагировали на появившуюся в социальных сетях информацию. Там напомнили, что образовательная деятельность в сфере высшего образования требует обязательного лицензирования.

«Министерство исключает получение лицензии на ведение образовательной деятельности Bishimbayev University, к тому же в информационной системе «е-лицензирование» заявка на получение лицензии на открытие данного вуза отсутствует», - говорится в официальном сообщении МНВО.

Напомним, в прошлом году завершился один из самых громких судебных процессов в истории Казахстана. На скамье подсудимых оказался бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев, которого приговорили к 24 годам лишения свободы за убийство гражданской супруги Салтанат Нукеновой.

Позже приговор экс-министру оставили без изменений.