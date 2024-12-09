Рассылку об опасных пробниках духов проверили в РК

Подобная рассылка ранее уже распространялась за рубежом и является недостоверной
В Казнете распространяется информация о пробниках духов, которые приводят к летальному исходу. Якобы опасную парфюмерию известных брендов оставляют в почтовых ящиках. Это фейк, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz
Сообщение прокомментировали в пресс-службе Комитета санитарно-эпидемиологического контроля РК.
Отмечается, что информация, распространяемая в соцсетях об опасных пробниках духов, которые бросают в почтовые ящики в качестве новогодней акции и которые после нескольких вдохов якобы могут привести к смерти, не соответствует действительности.
Подобная рассылка ранее уже распространялась за рубежом и является недостоверной.
«Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК осуществляет госконтроль за продукцией, в том числе и за потенциально опасной продукцией. Призываем всех граждан быть бдительными, не доверять сомнительной информации, а руководствоваться фактами из официальных источников», — говорится в сообщении КСЭК РК.