Рассылку об опасных пробниках духов проверили в РК

Подобная рассылка ранее уже распространялась за рубежом и является недостоверной

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В Казнете распространяется информация о пробниках духов, которые приводят к летальному исходу. Якобы опасную парфюмерию известных брендов оставляют в почтовых ящиках. Это фейк, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz

Сообщение прокомментировали в пресс-службе Комитета санитарно-эпидемиологического контроля РК.

Отмечается, что информация, распространяемая в соцсетях об опасных пробниках духов, которые бросают в почтовые ящики в качестве новогодней акции и которые после нескольких вдохов якобы могут привести к смерти, не соответствует действительности.

Подобная рассылка ранее уже распространялась за рубежом и является недостоверной.