Иск Казахстан подал в 2023 году, разбирательство проходило в Лондоне по «стокгольмским правилам»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Операторы Карачаганакского месторождения в Казахстане, возглавляемые Eni SpA и Shell Plc, проиграли разбирательство в международном арбитраже и могут быть обязаны выплатить компенсацию правительству страны. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом дела, передает Kazpravda.kz

По данным агентства, арбитражный суд поддержал позицию Казахстана: партнеры по Карачаганаку возмещали из «доли государства» затраты, которые не были утверждены (в том числе перерасходы) и, как считает правительство, не подлежали компенсации в рамках соглашения о разделе продукции (СРП).

При этом окончательная сумма выплаты пока не определена. По оценкам внешних юридических консультантов, фигурирующим в публикации, потенциальная компенсация может составить от 2 до 4 млрд долларов. Источники Bloomberg отмечают, что предприятие «Карачаганак» может обжаловать решение.

Как пишет Bloomberg, Казахстан изначально требовал от операторов месторождения более 6 млрд долларов. В консорциум, помимо Eni и Shell, входят также Chevron, «Лукойл» и «КазМунайГаз». Механизм урегулирования предполагает изменение формулы распределения нефти в рамках СРП, уточняют собеседники издания.

Разбирательство проходило в Лондоне по «стокгольмским правилам». Также, по данным Bloomberg, арбитраж отклонил попытку компаний частично прекратить дело со ссылкой на истечение срока давности.

Иск Казахстан подал в 2023 году: первоначально речь шла о компенсации на 3,5 млрд долларов, однако затем сумма требований, по информации агентства, увеличивалась — в том числе после дополнительных претензий, где заявлялось о возможном завышении отдельных затрат. В прошлом году компании предлагали урегулировать спор через строительство газоперерабатывающего завода для поставок газа на внутренний рынок.

Bloomberg напоминает, что это не единственный спор Казахстана с международными нефтяными компаниями: в частности, по Кашаганскому проекту упоминались претензии на сумму свыше 160 млрд долларов, а также риск экологических штрафов на миллиарды долларов.