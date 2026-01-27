Арбитраж по Карачаганаку: решение вынесли в пользу Казахстана – Bloomberg

Нефть и Газ
113

Иск Казахстан подал в 2023 году, разбирательство проходило в Лондоне по «стокгольмским правилам»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Операторы Карачаганакского месторождения в Казахстане, возглавляемые Eni SpA и Shell Plc, проиграли разбирательство в международном арбитраже и могут быть обязаны выплатить компенсацию правительству страны. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом дела, передает Kazpravda.kz

По данным агентства, арбитражный суд поддержал позицию Казахстана: партнеры по Карачаганаку возмещали из «доли государства» затраты, которые не были утверждены (в том числе перерасходы) и, как считает правительство, не подлежали компенсации в рамках соглашения о разделе продукции (СРП).

При этом окончательная сумма выплаты пока не определена. По оценкам внешних юридических консультантов, фигурирующим в публикации, потенциальная компенсация может составить от 2 до 4 млрд долларов. Источники Bloomberg отмечают, что предприятие «Карачаганак» может обжаловать решение.

Как пишет Bloomberg, Казахстан изначально требовал от операторов месторождения более 6 млрд долларов. В консорциум, помимо Eni и Shell, входят также Chevron, «Лукойл» и «КазМунайГаз». Механизм урегулирования предполагает изменение формулы распределения нефти в рамках СРП, уточняют собеседники издания.

Разбирательство проходило в Лондоне по «стокгольмским правилам». Также, по данным Bloomberg, арбитраж отклонил попытку компаний частично прекратить дело со ссылкой на истечение срока давности.

Иск Казахстан подал в 2023 году: первоначально речь шла о компенсации на 3,5 млрд долларов, однако затем сумма требований, по информации агентства, увеличивалась — в том числе после дополнительных претензий, где заявлялось о возможном завышении отдельных затрат. В прошлом году компании предлагали урегулировать спор через строительство газоперерабатывающего завода для поставок газа на внутренний рынок.

Bloomberg напоминает, что это не единственный спор Казахстана с международными нефтяными компаниями: в частности, по Кашаганскому проекту упоминались претензии на сумму свыше 160 млрд долларов, а также риск экологических штрафов на миллиарды долларов.

 

#суд #Карачаганак #арбитраж

Популярное

Все
Биатлонист из Темиртау поедет на Олимпиаду
«Страна Любви – великая страна»
Лесники подкармливают диких животных
Железная Анна
В Уштобе открыт новый зал бокса
В Алматы прошел концерт «Ғасырлар пернесі»
Книгу «Байконур vs Байқоңыр» презентовали в Жезказгане
Фронтовой медсестре Анне Котовой исполнилось 102 года
У хозяев приз «За лучшую технику»
В шаге от триумфа
Молодежь за зеленое будущее
Для досуга и занятий спортом
В регионе улучшаются условия обучения
Формировать правовую культуру с юных лет
Инженер из Кокшетау разработал оригинальную универсальную жатку
Конфигурация изменяется – ставки растут
Реестр коррупционеров, статья за намек на взятку и поддержка общества
Курс на системное обновление
Борьба с распространением наркотиков не прекращается ни на минуту
Незаконно добывали руду
Сюрприз на церемонии присяги
Какие изменения ждут Атырау?
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Все дело в пене из полиуретана
Олимпиада в прямом эфире
Карагандинский стадион «Шахтёр» готовят к требованиям UEFA
Борьба со смогом требует научно обоснованного подхода
Оксфордский хаб откроется в Астане
Мороженое из верблюжьего молока делают в сельской глубинке
В Алматы сносят 4-этажное здание
Токаев предложил назвать будущий парламент Курултаем
Как выбрать налоговый режим в 2026 году: подать уведомление нужно до 1 марта
Усилили тренерский штаб
От Мельбурна до Астаны
Грандиозные поединки
Низкий поклон героям
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать

Читайте также

Бектенов обсудил с Ларденом ситуации на Тенгизе и КТК
На Филиппинах нашли крупное месторождение газа с запасами в…
Венесуэла подписала первый контракт на экспорт сжиженного г…
Опубликованы данные мировых запасов нефти по странам

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]