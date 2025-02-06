Аргентина покидает ВОЗ

Здравоохранение,В мире
55
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Президент Аргентины Хавьер Милей распорядился вывести страну из организации

Фото: из открытых источников

Канцелярия президента, как и Милей, раскритиковала деятельность ВОЗ в период пандемии, обвинив организацию в нападках на суверенитет и в экономическом кризисе в Аргентине. Ранее США из ВОЗ во второй раз вывел Трамп, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Аргентина выйдет из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил на пресс-конференции пресс-секретарь президента страны Мануэль Адорни, передает La Nacion. Соответствующее решение было принято правительством.

Газета обнародовала заявление канцелярии аргентинского президента Хавьера Милея. В нем говорится, что ВОЗ «не выдержала самого серьезного испытания: она продвигала вечные карантины без научной поддержки» в годы пандемии коронавируса.

«Карантины стали причиной одной из крупнейших экономических катастроф в мировой истории и, согласно Римскому статуту (основополагающий документ Международного уголовного суда) 1998 года, модель карантина может быть квалифицирована как преступление против человечности», — сказано в заявлении.

Канцелярия президента обвинила ВОЗ в том, что она «поддерживала правительство, которое лишило детей возможности ходить в школу, оставило сотни тысяч работников без дохода, довело предприятия, малый и средний бизнес до банкротства», что стоило Аргентине 130 тыс. жизней.

«Предписания ВОЗ не работают, поскольку являются результатом политического влияния, а не основаны на научных данных», — заявили в канцелярии президента Аргентины.

Там добавили, что действия ВОЗ подтвердили ее нежелание менять подход и признавать ошибки. Вместо этого организация «предпочитает присваивать себе полномочия, которые ей не соответствуют, и ограничивать суверенитет стран», сказано в заявлении.

Канцелярия аргентинского президента призвала мировое сообщество «срочно» переосмыслить предназначение наднациональных организаций, «которые не выполняют задачи, ради которых они были созданы», а занимаются международной политикой и «стремятся навязать свою позицию странам-членам».

«Проводится стратегическая оценка каждого из возможных вариантов выхода [из ВОЗ]», — сказали источники La Nacion.

После начала пандемии коронавируса Милей выступал против введенных правительством ограничений и скептически высказывался о вакцине против COVID-19. Он выступал против политики локдаунов, а после прихода к власти отказывался на государственном уровне участвовать в новых инициативах ВОЗ. В частности, при нем Аргентина не подписала соглашение о борьбе с пандемиями.

В 2020 году президент США Дональд Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ. Тогда он называл организацию «подконтрольной Китаю» и заявил, что та мало сделала для предотвращения эпидемии коронавируса в его стране. По мнению Трампа, ВОЗ предоставляла неверные рекомендации, что повлекло за собой масштабную эпидемию в США. При следующем президенте, Джо Байдене, Соединенные Штаты вернулись в ВОЗ. После прихода к власти во второй раз Трамп вновь подписал указ о выходе США из ВОЗ.

 

#ВОЗ #Аргентина

Популярное

Все
Национальная энергосистема остро нуждается в новых базовых генерирующих мощностях
Сергеевский гидроузел укрепляют перед паводком
Центральному государственному музею присвоен национальный статус
Жительница области Абай покорила самую высокую вершину Антарктиды
Об армянской культуре и традициях расскажет «Наири»
Загрязнять воздух и не экономить воду – большая роскошь
Алматинские пенсионерки в «Долгой жизни»
Крупный бизнес и налоги
Школы страны нуждаются в службах медиации
Устроили почетный «душ»
Переход на пятый часовой пояс – это забота о здоровье будущих поколений
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
За здоровьем – к горячим источникам
В Петропавловске прошел конкурс «Ай да Абиляр-2025»
STEM-лаборатория в старинном селе
Наш милый поющий доктор
Корейскому культурному центру «Чинсон» исполняется 35 лет
Когда закон не писан
В рамках 30-летия АНК состоится более 400 мероприятий
Для защиты от подтоплений
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Предприятие по производству водосберегающего оборудования введено в строй в Таразе
Первый урожай капусты собирают в Туркестанской области
Современный административно-деловой центр в ближайшие годы появится в Шымкенте
Альпинист Юрий Лукьянов первым среди соотечественников поднялся на все высочайшие вулканы семи континентов
Коммунальщик из Талдыкоргана рассказал о рабочих буднях
Подвиг казахстанцев еще ждет своих исследователей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
В Казахстане работающих пенсионеров стало больше
Резюмируя поручения Президента
Песок на 270 млн тенге незаконно продали предприниматели в Семее
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
«Мусорные войны»: проблему переработки отходов призывают решить в Шымкенте
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Казахстанские телевизоры Samsung поступят в продажу во втором квартале 2025 года
Национальный день печати отмечают в Казахстане
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Сигареты подорожают в РК
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung
Закон Республики Казахстан
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Елдос Сметов перебрался с семьей в Лондон
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
Обозначена официальная политическая повестка
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Институциональное становление Академии наук завершено
Закон РК О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам дипломатической службы, международных договоров и официальной помощи развитию

Читайте также

Внедрившая ЭКО в Казахстане врач отмечает юбилей
Лечить нельзя откладывать
Жительница Экибастуза обвинила врачей в смерти ребенка
80-летие народного артиста Полада Бюльбюльоглу отметили в А…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]