Аргентина покидает ВОЗ

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Канцелярия президента, как и Милей, раскритиковала деятельность ВОЗ в период пандемии, обвинив организацию в нападках на суверенитет и в экономическом кризисе в Аргентине. Ранее США из ВОЗ во второй раз вывел Трамп, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Аргентина выйдет из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил на пресс-конференции пресс-секретарь президента страны Мануэль Адорни, передает La Nacion. Соответствующее решение было принято правительством.

Газета обнародовала заявление канцелярии аргентинского президента Хавьера Милея. В нем говорится, что ВОЗ «не выдержала самого серьезного испытания: она продвигала вечные карантины без научной поддержки» в годы пандемии коронавируса.

«Карантины стали причиной одной из крупнейших экономических катастроф в мировой истории и, согласно Римскому статуту (основополагающий документ Международного уголовного суда) 1998 года, модель карантина может быть квалифицирована как преступление против человечности», — сказано в заявлении.

Канцелярия президента обвинила ВОЗ в том, что она «поддерживала правительство, которое лишило детей возможности ходить в школу, оставило сотни тысяч работников без дохода, довело предприятия, малый и средний бизнес до банкротства», что стоило Аргентине 130 тыс. жизней.

«Предписания ВОЗ не работают, поскольку являются результатом политического влияния, а не основаны на научных данных», — заявили в канцелярии президента Аргентины.

Там добавили, что действия ВОЗ подтвердили ее нежелание менять подход и признавать ошибки. Вместо этого организация «предпочитает присваивать себе полномочия, которые ей не соответствуют, и ограничивать суверенитет стран», сказано в заявлении.

Канцелярия аргентинского президента призвала мировое сообщество «срочно» переосмыслить предназначение наднациональных организаций, «которые не выполняют задачи, ради которых они были созданы», а занимаются международной политикой и «стремятся навязать свою позицию странам-членам».

«Проводится стратегическая оценка каждого из возможных вариантов выхода [из ВОЗ]», — сказали источники La Nacion.

После начала пандемии коронавируса Милей выступал против введенных правительством ограничений и скептически высказывался о вакцине против COVID-19. Он выступал против политики локдаунов, а после прихода к власти отказывался на государственном уровне участвовать в новых инициативах ВОЗ. В частности, при нем Аргентина не подписала соглашение о борьбе с пандемиями.

В 2020 году президент США Дональд Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ. Тогда он называл организацию «подконтрольной Китаю» и заявил, что та мало сделала для предотвращения эпидемии коронавируса в его стране. По мнению Трампа, ВОЗ предоставляла неверные рекомендации, что повлекло за собой масштабную эпидемию в США. При следующем президенте, Джо Байдене, Соединенные Штаты вернулись в ВОЗ. После прихода к власти во второй раз Трамп вновь подписал указ о выходе США из ВОЗ.