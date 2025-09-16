Путь к новой эпохе

Сара Мустафина – ветеран журналистики, проработала в агентстве почти 35 лет. В разные годы была корректором, замес­тителем главного редактора, начальником фотослужбы. С особой теплотой она вспоминает ключевые моменты в истории Казахстана – от обретения независимости до переноса столицы, к которым имеет непосредственное отношение.

– 16 декабря 1991 года – важная историческая дата для нашей страны. Казахстан обрел независимость, став новым государством на карте мира, – рассказывает Сара Мустафина. – В тот день мы с главным выпускающим Тамарой Толикиной вычитали это сообщение и с волнением, полные еще непонятного ощущения, отправили его во все СМИ.

Уже через три часа пришло первое официальное заявление от Правительства Турции, которое первым признало суверенитет Казахстана. Эта новость под грифом «Как сообщает КазТАГ» быстро разлетелась по всему миру. Так началась новая эра, и все последующие события – от формирования новой политики независимого Казахстана до создания ведомств – находили отражение в новостных лентах агентства.

Непростым было и решение о переносе столицы. Утром 14 декабря 1994 года Сара Мустафина вместе с главным редактором фотохроники Анатолием Устиненко присоединилась к группе зарубежных дипломатов, которым решили показать место будущей столицы. Главой Акмолинской области тогда был Андрей Браун. Показывая на заснеженные заросли камыша, он сказал: «Здесь будет главный город независимого Казахстана».

Сара Мустафина вспоминает и судьбоносное заседание актива Акмолинской области осенью 1996 года, на котором Первый Президент Нурсултан Назарбаев убедил казахстанцев в необходимости новой столицы. Уже в начале декабря 1997 года первые сотрудники – из министерств путей сообщения и сельского хозяйства – переехали в Акмолу. На перроне вокзала, встречая поезд с Президентом, глава железных дорог Лавриненко пообещал сделать путь из Алматы максимально коротким.

Головной офис «Казинформа» переехал в Астану в первые апрельские дни 2000 года. Тогда в столицу отправились всего 10 человек, но их профессионализм был очень востребован, особенно переводчиков, так как специалистов, в совершенстве владеющих государственным языком, было мало.

Вторая жизнь агентства

85-летие «Казинформа» впервые отмечали на государственном уровне. К тому моменту агентство получило вторую жизнь: были расширены штаты, улучшились условия работы, закуплена современная техника, а зарплаты стали стабильными.

– Наша работа была очень трудная, порой без выходных и праздников, но и очень интерес­ная, – делится Сара Мустафина. – Профессия журналиста дарит встречи с удивительными людьми.

Она вспоминает свои прочные отношения с певицей Бибигуль Тулегеновой, актером Асанали Ашимовым, писателем Сабитом Досановым, поэтом Олжасом Сулейменовым. Даже короткие встречи с мировыми звез­дами – Галиной Вишневской, Пьером Ришаром, Катрин Денев – оставили след и обогатили ее профессиональный и жизненный опыт.

Командировки по миру и родному Казахстану также стали важной частью ее работы, давая возможность прикоснуться к разной культуре и постоянно открывать новое.

Наследство для нового поколения

Молодым журналистам агентства, которым сейчас чуть за двадцать, сложно поверить в то, как богата на события судьба их организации.

– Я уже на заслуженном отдыхе, но иногда прихожу в гос­ти на прежнее место работы, – рассказывает Сара Мустафина. – Мне очень приятно, что новые сотрудники встречают меня как героиню. Очень надеюсь, что мои воспоминания, как и многих других ветеранов, воссоздадут славную историю КазТАГ – «Казинформа» и пробудят стремление поддержать его лучшие традиции, – заключает ветеран агентства.

Как искали свидетельства о рождении «Казинформа»

В преддверии 105-летия агентства работа ведущего специалис­та Каламкас Абуовой превратилась в настоящее историческое расследование. Сотрудники столк­нулись с неожиданной проб­лемой: не было официального документа, подтверждающего его создание 13 августа 1920 года. Как оказалось, этот основополагающий документ уже долгое время в архивах числился утерянным.

Чтобы дойти до истины, Каламкас Абуова провела титаническую работу, обратившись к архивам Казахстана и России. Она искала в архивах Алматы, Оренбурга и Москвы, изучала материалы из фондов ЦИК и Совнаркома. Но, по ее словам, все официальные документы революционного времени не регистрировались в каком-то отдельном журнале, проследить их судьбу было сложно.

– В Ленинской библиотеке в Москве узнала, что все официаль­ные документы первых лет советской власти печатались в газетах «Правда» и «Известия». Я искала по дате 13 августа 1920-го, но там тоже не оказалось, – вспоминает Каламкас Абуова. – На поиски ушло больше трех лет. В мае этого года уже была в отчаянии. Так и хотелось сказать архивистам: «Помогите! Может, я в ваш подвал спущусь, может, сама буду лично искать эту информацию?»

Важнейший документ был найден ею в Центральном государственном архиве РК почти накануне юбилея. Он гласит, что 13 августа 1920 года в Оренбурге было образовано Оренбургско-Тургайское отделение Российского телеграфного агентства (РОСТА). Это и стало официальной отправной точкой в истории «Казинформа».

Между тем найденный документ находился в плачевном сос­тоянии. Его писали от руки на плохой бумаге, и надписи едва читались.

– Мы все брали дату 13 авгус­та 1920 года из энциклопедий, из старых статей и интервью. Поэтому посчитали нужным дойти до истины, – объяснила Каламкас Абуова. – Ведь история «Казинформа» – это история государства. Это как удостоверение личности.

Для подтверждения подлинности документа и восстановления текста ей даже пришлось обратиться в судмедэкспертизу.

Оренбургско-Тургайское отделение РОСТА просуществовало 8–9 месяцев. Потом был переезд столицы Казахстана в Кызыл-Орду.

Документ о переименовании Оренбургского отделения РОСТА в КирРОСТА тоже найден. «В настоящее время функция Орентургроста распространяется на всю территорию КССР, а также во всех более-менее крупных пунктах Кирреспублики имеются наши корреспонденты. Прошу согласия о переименовании Орентургроста в Кирроста», – написал заведующий Оренбургско-Тургайского отделения РОСТА в КазЦИК в феврале 1921 года.

За десятилетия своего существования агентство неоднократно меняло название. После КирРОСТА оно называлось КазРОСТА, затем КазТАСС и КазТАГ.

После обретения независимос­ти КазТАГ был преобразован в Казахское государственное информационное агентство

«КазААГ», а в 2002 году появилось АО «Казахское информационное агентство». С 2022-го МИА «Казинформ» вошло в состав Телерадиокомплекса Президента РК.

Как свидетельствуют найденные документы, в 1937 году в ходе политических репрессий погибло пять руководителей агентства. Их расстреляли по ложным доносам. Пока удалось найти документы одного из них – Аркадия Вятича-Кириллова. Теперь продолжаются поиски документов других репрессированных редакторов.

Взгляд через объектив

Счастливый билет Юрий Беккер вытащил в 1975 году: сразу после школы он попал на работу фотолаборантом в легендарное агентство КазТАГ. Это место стало для него не просто работой, а школой жизни и творчества. Там он встретил больших мастеров, мэтров казахстанской фотографии – Иосифа Будневича и Владимира Давыдова.

– Именно там я научился держать камеру как положено, а не как в четвертом классе, когда старшая сестра дала мне первый фотоаппарат, – вспоминает Юрий Беккер.

Кстати, тогда, в детстве, один из его снимков в «Пионерской правде» даже принес ему путевку в «Артек».

Вернувшись из армии в 1978 году, Юрий вновь оказался в КазТАГ. Директор Какимжан Козыбаев сразу оценил его: «Наш человек». Он посоветовал Юрию поступить учиться в КазГУ. Работая фотокорреспондентом и обучаясь заочно, Беккер запечатлел на пленку целую эпоху:

– Я проехал всю нашу любимую республику, снимал обычные моменты тех лет: снегозадержание, уборку хлеба, открытие новых школ...

Каждый раз, когда из головной организации – ТАСС – приходили служебные записки с высокой оценкой его снимков, он испытывал чувство гордости. Фотокор знал, что его работы видят и оценивают большие мастера и редакторы.

В 1986 году, во время декабрьских событий, Юрий Беккер бесстрашно снимал в Алма-Ате демонстрацию протеста на площади имени Брежнева. А в 1987-м по заданию «Фотохро­ники ТАСС» запечатлел суд над четырьмя участниками тех трагических событий, ставших предвестниками независимости Казахстана, – Тугельбаем Ташеновым, Жамбылом Таиджумаевым, Кайратом Рыскулбековым и Каиргельды Кузембаевым.

Эти снимки стали роковыми для его карьеры: первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Геннадий Колбин был возмущен тем, что на фотографиях подсудимые стоят с высоко поднятыми головами, а судья – с опущенной. За эти кадры уволили руководителей нескольких газет, директора КазТАГ Жумагали Исмагулова, главного редактора Вячеслава Венгловского, а вместе с ними и Юрия Беккера.

Но время все расставило по своим местам. Участников декабрьских событий реабилитировали, они доказали свою правоту, а уволенных руководителей восстановили на работе. Сам Юрий Беккер продолжил свой путь в фотографии: работал в рекламе, на стадионе «Медео», в газете «Огни Алатау», ненадолго возвращался в КазТАГ, но в итоге стал фотографом «Казахстанской правды». Его объектив продолжает фиксировать историю нашей страны.

Сегодня Юрия Беккера чаще всего узнают по спортивным снимкам.

Год назад общество «Кайрат» обратилось к нему с просьбой предоставить архивные фотографии 1970–1990-х годов. Самым ярким воспоминанием для него остается первая встреча с будущей звездой казахстанской тяжелой атлетики, тогда еще совсем юным Ильей Ильиным:

– Я его сфотографировал еще мальчишкой, в 11 лет, на стадионе ЦСКА. Он сидел на штанге и был чем-то расстроен. Я подошел и сказал: «Парень, давай я тебя сфотографирую. Не переживай, все в порядке, будешь чемпионом мира»... И он стал олимпийским чемпионом!

По словам Юрия Беккера, их дружба продолжается до сих пор.

Сегодня «Казинформ» – ведущее государственное информационное агентство, первое в Казахстане, получившее международный статус. Его контент доступен на шести языках и активно распространяется через зарубежную корреспондентскую сеть, не имеющую аналогов среди казахстанских СМИ. За более чем вековую историю в архиве агентства собрано свыше 10 тыс. уникальных фотографий, фиксирующих ключевые события в жизни страны.