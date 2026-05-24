Архитектура ценностей и институциональный реализм в культурной стратегии Касым-Жомарта Токаева

В экспертном сообществе, занимающемся вопросами государственного строительства в Евразии, всё чаще звучит тезис о том, что устойчивость страны зависит не только от экономических показателей, но и от прочности её «гуманитарного каркаса».

Сегодня Казахстан демонстрирует уникальный опыт, где реформы в сфере культуры становятся частью большой политической модернизации. О том, почему Глава государства уделяет такое внимание институциональной памяти и как инвестиции в таланты укрепляют суверенитет, мы побеседовали с директором Института Центральной Азии и Кавказа (CACI), доктором Сванте Корнеллом.

– Господин Корнелл, вы много лет анализируете процессы государственного строительства в нашем регионе. Обычно реформы ассоциируются с экономикой или законом. Почему, на ваш взгляд, в повестке Касым-Жомарта Токаева культура сегодня занимает центральное место?

– Это признак перехода к «институциональному реализму». Для лидера с таким серьезным дипломатическим бэкграундом очевидно: в эпоху глобальной нестабильности экономика может колебаться, но нацию удерживает то, что мы называем «социокультурным клеем».

То, что поддержка культуры в Казахстане теперь закреплена на уровне Конституции, – это не просто декларация. В академическом понимании это создание системы сдержек против «информационного хаоса». Токаев строит систему, где государство берет на себя обязательство защищать национальный код. Это делает нацию предсказуемой и устойчивой. Для западных аналитиков это сигнал о том, что Казахстан перерос этап «транзита» и занимается долгосрочным проектированием своей идентичности.

– В последнее время мы видим, как статус многих театров и музыкальных коллективов повышается до уровня «национальных» или «академических». Это происходит не только в столице, но и в регионах. Какое значение это имеет для внешнего восприятия страны?

– Это создание иерархии качества. Когда ведущим организациям присваивается национальный статус, государство фактически задает профессиональную планку. Это стандарт развитых демократий, где культура – не развлечение, а институт.

Важно понимать: Президент Токаев не просто «дает названия», он укрепляет институциональную инфраструктуру. Внимание к региональному театру в Петропавловске или столичным театрам – это попытка выровнять культурный ландшафт. Это демонстрирует, что интеллектуальный продукт Казахстана становится системным, а не разовым. Это «мягкая сила», которая работает на престиж страны гораздо эффективнее, чем любая реклама.

– Сейчас в Астане много говорят о балансе между традиционным искусством и искусственным интеллектом. Глава государства продвигает одновременно и поддержку древних жанров, и проект «Читающая нация». Не кажется ли вам это попыткой объединить необъединимое?

– Напротив, в этом и заключается его стратегия интеллектуального суверенитета. Ваш лидер – прагматик. Он понимает: нация, которая только потребляет чужие технологии, обречена. Но нация, которая оцифровывает свои традиции – будь то музыкальное наследие или литературные памятники, – получает уникальный входной билет в будущее.

Поддержка традиционных жанров – это не консервация прошлого, это обеспечение преемственности. Если молодежь будет владеть навыками ИИ, но не будет иметь своей культурной базы, она потеряет субъектность. Токаев предлагает модель «Rooted Modernization» – модернизация с корнями. Это очень современный подход, который сейчас пытаются реализовать многие страны, но у Казахстана это получается системно.

– Значительная часть реформ касается прямого благополучия людей – это двукратное увеличение стипендий и зарплат в сфере культуры. Как вы оцениваете такую социальную нагрузку на бюджет?

– Это не нагрузка, это инвестиция в самый надежный актив – в человека. Мы видим реализацию принципа меритократии. Чтобы культура производила смыслы, люди, которые ею занимаются, должны быть частью среднего класса.

Удвоение поддержки – это признание того, что творческая интеллигенция является опорой реформ. Касым-Жомарт Токаев фактически формирует новую социальную прослойку просвещенных граждан. Это крайне важно для предотвращения «утечки мозгов». Когда государство дает награды и квартиры деятелям искусства, оно говорит: «Вы нам нужны». Это создает атмосферу созидательного патриотизма, которая гораздо прочнее любых лозунгов.

– Президент недавно поделился личным воспоминанием о своем участии во вступлении Казахстана в ЮНЕСКО тридцать четыре года назад. Как его личная биография влияет на доверие к его инициативам сегодня?

– Это один из сильнейших козырей вашей страны. Токаев – один из немногих мировых лидеров, кто лично участвовал в создании международной архитектуры безопасности и культуры после холодной войны. Его личный опыт в Париже в 1992 году – это доказательство того, что его нынешние реформы – не конъюнктура, а глубокое убеждение.

Именно поэтому его слышат и в ЮНЕСКО, и в тюркском мире. Когда он инициирует международные проекты или включает древние символы в систему госнаград, за этим стоит три десятилетия дипломатического опыта. Он превращает культурное достояние в инструмент большой политики, делая Казахстан понятным и уважаемым игроком, который бережет свое прошлое ради технологичного будущего.