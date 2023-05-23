Арман Жудебаев возглавил Комитет культуры МКС РК

Pанимавшая этот пост Роза Карибжанова освобождена от должности согласно поданному заявлению.

Фото пресс-службы Правительства РК

Приказом министра культуры и спорта РК Жудебаев Арман Адильханович назначен на должность председателя Комитета культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РК, передает Kazpravda.kz.

Арман Жудебаев родился в 1986 году в Алматинской области. Окончил Казахскую национальную консерваторию им. Курмангазы.

Трудовую деятельность начал в 2006 году в должности артиста-инструменталиста РГКП «Казахский государственный академический оркестр народных инструментов им. Курмангазы».

2009-2011 гг. — преподаватель кафедры дирижирования РГУ «Казахская национальная консерватория им. Курмангазы».

2011-2013 гг. — преподаватель; старший преподаватель кафедры РГУ «Казахская национальная консерватория им. Курмангазы».

2013-2018 гг. — главный дирижер РГКП «Казахский государственный академический оркестр народных инструментов им. Курмангазы».

С июня 2018 года по настоящее время являлся ректором Казахской национальной консерватории им. Курмангазы.

Ранее занимавшая этот пост Карибжанова Роза Самидоллиновна освобождена от должности согласно поданному заявлению.