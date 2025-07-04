В Китае состоялось торжественное открытие кинорынка в рамках кинофестиваля стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры РК

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Мероприятие собрало представителей киноиндустрии из всех стран-участниц: Беларуси, Ирана, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Монголии и Китая. Казахстан представил на площадке значимые достижения в сфере кинематографа, продемонстрировав высокий уровень развития национальной киноиндустрии.

На стенде Казахстана были представлены актуальные кинопроекты Центра поддержки национального кино, а также национальной киностудии «Казахфильм» им. Шакена Айманова. Площадка стала ярким отражением жанрового и тематического многообразия современного казахстанского кино, ориентированного как на внутреннего зрителя, так и на международную аудиторию. Визуальную экспозицию стенда составляют постеры таких фильмов, как «Қайтадан», «Осенний бриз», «90+1», «Улы дала тыны», «Капитан Байтасов» и др.

Посетители получили возможность ознакомиться с трейлерами художественных, документальных и анимационных фильмов, созданных при поддержке Центра и киностудии.

В рамках мероприятия состоялась выставка научно-технических достижений в области кино. Экспозиция продемонстрировала новейшие технологии и разработки, применяемые в кинопроизводстве, включая виртуальную съемку, цифровой постпродакшн и инновационные методы звукового оформления.

Также в рамках фестиваля состоялся Форум киносотрудничества. В мероприятии приняла участие главный менеджер по продвижению кинопроектов Центра поддержки национального кино Гулнур Кожахметова. В своем выступлении она рассказала о деятельности Центра кино и государственной поддержке кинематографистов. Особое внимание было уделено поддержке молодых режиссеров, развитию авторского и жанрового кино.

За последние 6 лет при содействии Министерства культуры и информации РК и Центра было завершено производство 117 кинопроектов, среди которых 72 художественных фильма, 37 документальных лент и 8 анимационных проектов. Казахстанские фильмы приняли участие в 280 международных кинофестивалях и завоевали 157 наград.

Участие Казахстана в кинофестивале стран ШОС подчеркивает стремление к углублению культурного обмена, расширению международного сотрудничества и совместному продвижению кинематографа как средства укрепления дружбы и взаимопонимания между народами, добавили в министерстве.