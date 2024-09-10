Армейские спортсмены завоевали пять золотых медалей на ВИК

По итогам второго дня сборная Центрального спортивного клуба министерства обороны принесла в копилку Казахстана пять золотых и серебряную медаль

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Успех сопутствовал армейским спортсменам в соревнованиях по қазақ күресі (казахская национальная борьба), жамбы ату (стрельба из лука верхом на лошади) и курашу (борьба в стойке без перехода в положение лежа).

– На Всемирных играх кочевников выступают 14 армейских спортсменов по пяти видам спорта. За два дня они завоевали шесть медалей. Сейчас у наших палуанов есть отличная возможность проверить свои силы. В 2025 году в Астане пройдет чемпионат мира Международного совета военного спорта (CISM) по қазақ күресі. На эти состязания мы специально пригласили представителей этой организации. Для нас это один из важных этапов подготовки соревнований и пропаганды қазақ күресі среди военных спортсменов, – поделился председатель Спортивного комитета министерства обороны РК – начальник Центрального спортивного клуба полковник Арман Абеуов.

В соревнованиях по жамбы ату в азиатском стиле чемпионом стал служащий Вооруженных сил РК Батыр Бексауыт. Всего в этом виде спорта в меткости и ловкости состязались 78 спортсменов из 27 стран.

В аударыспаке с участием 64 спортсменов из 9 стран «золото» Казахстану принес служащий Вооруженных сил РК Алмат Латипбек (весовая категория до 70 кг).

Представительный состав сформировался для участия в состязаниях по қазақ күресі. Заявку подали 274 спортсмена (мужчины и женщины) по восьми весовым категориям из 41 страны. Соревнования палуанов проходят во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. В схватке на ковре «золото» завоевали служащий Вооруженных сил РК Бекжан Толепов (55 кг), Жумажан Кожамбеков (74 кг) и Бакыт Кусакбаева (60 кг).

В турнире по курашу, в котором принимают участие 106 спортсменов из 27 стран, армейский палуан старший лейтенант Марат Байкамуров завоевал серебряную медаль в весовой категории свыше 100 кг.