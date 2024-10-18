Армия многому научит

фото пресс-службы Министерства обороны РК

Армейский дух ощущался уже на входе во Дворец Мира и Согласия, где уланы Военного колледжа им. Сагадата Нурмагамбетова и воспитанники детско-юношеского военно-пат­риотического движения «Жас сарбаз» с любопытством разглядывали вооружение и военную технику и даже могли забраться внутрь бронеавтомобиля «Арлан» и БТР-82А.

В фойе молодежь напутствовали старшие товарищи – офицеры. Широкоплечий, статный, но с сединой на висках председатель Совета ветеранов района «Нұра» города Астаны Айтмагамбет Аипов всем своим видом демонстрировал преимущества воинской дисциплины.

– Служба в армии всегда считалась почетной. Я сам служил в Азербайджане в ВДВ, спорт не бросаю по сей день, – делился он своим примером. – Призыв – это радость, гордость должна быть! По состоянию здоровья сегодня многие не могут пойти служить. А те, кто может, не должны увиливать. Если ты пошел в армию – значит, стал настоящим мужчиной.

Его поддерживали капитаны запаса Максут Искаков и Маулетжан Касимов. «Мужчины должны понимать, что такое Родина и как ее защищать», – наставляли они молодежь.

Акция тем и оказалась ценна, что объединила новобранцев, действующих и уволенных в запас военнослужащих, а также ветеранов вооруженных сил. На сцену торжественно вынесли Государственный флаг, весь зал одетых в военную форму людей исполнил гимн, и глаза молодых людей заблестели от переполняющих их чувств.

Заместитель председателя РОО «Ветераны вооруженных сил» генерал-майор в отставке Марат Нагуманов поведал о славных днях из биографии Рахимжана Кошкарбаева, подчеркнув, что героизм наших предков должен служить примером для подрастающего поколения.

– Армия научит вас многому, она закалит ваш характер, вы освоите военно-учетную специальность, подтянетесь в физическом плане. Для этого в вооруженных силах созданы все условия. Служба в целом зависит от каждого из вас, от вашего настроя служить, стать настоящим мужчиной. На вас надеются ваши родители, в вас верят командиры, – обратился к новобранцам главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил РК генерал-майор Асан Жусупов.

Среди тех, кому только предстоит познать армейскую жизнь, – 18-летний Нурсултан Нуратдин. Родился он в Жамбылской области, но всю свою жизнь провел в Астане. А теперь вот снова отправляется на юг – в штурмовой отряд в Шымкенте. В семье – пятеро детей, и когда отец сказал, что надо отслужить, младший из сыновей ни минуты не сомневался. До этого он уже окончил Казахстанско-швейцарский колледж, получил профессию программиста, но больше увлекается музыкой.

– Меня переполняют приятные эмоции. Страха нет, думаю, за месяц освоюсь, – признался парень в разговоре. – Меня очень вдохновляет история Бауыржана Момышулы. Большая честь быть его потомком, и я, как и он, должен отдать долг своей Родине!

22-летний Ниязбек Несипбеков и вовсе выглядит весьма уверенным для новобранца. Он успел окончить колледж, университет, освоить дюжину профессий, а теперь добровольно пришел отдать свой воинский долг. Мать единственного сына, конечно, отпустила с трудом. Но отец у него полковник, а за плечами – занятия многоборьем, плаванием, скалолазанием и другими видами спорта. Так что служба – без вариантов!

В свою очередь остриженные наголо новобранцы с восхищением смотрели на сцену, где вручали наручные часы от имени министра обороны военнослужащим – участникам противопаводковых мероприятий, а также сертификаты для обучения в вузе 17 солдатам, уволенным в запас.

– Сегодня ребята получили сертификаты для поступления в вузы на бесплатной основе. И это не льгота, а результат упорного труда. Народ, государство, Министерство обороны высоко оценивают достижения, – подчеркнула советник министра обороны Айгуль Тулембаева.

Рядовой срочной службы Данила Морской, набравший 700 баллов, будет учиться в Евразийском национальном университете им. Л. Н. Гумилева. До службы он уже окончил колледж и университет, имеет диплом переводчика. Теперь будет изучать международные отношения и планирует стать международным юристом.

– К армии морально был готов. Мой дедушка – майор в отставке, поэтому близкие воспринимали службу как само собой разумеющееся важное дело, – поделился Данила. – Несмотря на все тяготы воинской службы, я прошел ее легко. Хочу сказать спасибо Министерству обороны и руководству нашей части за постоянную поддержку. Считаю, каждый мужчина должен отслужить. А еще министерство дает новые возможности, так почему бы не воспользоваться ими?

Мероприятие завершилось концерт­ной программой, подготовленной творческим коллективом Национального воен­но-патриотического центра Во­оруженных сил РК. Воодушевленные новобранцы отправились к месту службы, дембеля – грызть гранит науки, а у школьников все еще только впереди!