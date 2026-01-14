Пекарня Нургуль Ахмедья­ровой расположена на одном из оживленных перекрестков города. В небольшом уютном помещении компактно установлено оборудование, необходимое для приготовления вкусной выпечки. В воздухе витает теплый аромат.

По словам Нургуль, приятный запах сохранился после ночной смены. Да, здесь работают поздним вечером и по ночам. И все ради того, чтобы уже рано утром клиенты смогли получить готовую продукцию.

В ходе беседы убеждаюсь, что открытие пусть даже небольшой пекарни в городе – задача не из простых. А если учесть, что Нургуль – мама пятерых детей...

– Кухню я любила с детства, так как мама была отличной хозяйкой и ее рецепты передавались родным и близким словно семейная реликвия. Моя выпечка пришлась по вкусу родственникам, друзьям мужа, знакомым. А потом, когда появились дети, стала стараться еще больше – хотелось готовить не просто вкусную, но и полезную пищу. Затем появились первые заказы. Тогда еще не было ни мастер-классов, ни обилия рецептов в соцсетях. Всему приходилось учиться самостоятельно, пробуя и ошибаясь, доверяя интуиции, – рассказывает Нургуль.

Женщина вспоминает про первый серьезный заказ. Он поступил из кафе. Готовить в квартире тогда было уже неудобно. Так у нее появилось первое арендованное помещение – настоящий шаг в бизнес. На дворе стоял 2017 год, когда Алматы встречал Всемирную зимнюю универсиаду, и спрос на выпечку вырос в разы.

Важной поддержкой для становления бизнеса стало участие Нургуль Ахмедьяровой в государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, в проекте «Бастау бизнес», получение гранта в размере 200 МРП. Женщина вспоминает, как начала торговать продукцией на городских мероприятиях, в палатках, шаг за шагом формируя клиентскую базу, выстраивая доверие покупателей.

Но прежде чем создать свое ИП, финансист по образованию осознала, что для устойчивого роста ей важно понять производство изнутри. Поэтому Нургуль устроилась бухгалтером в крупный кондитерский цех.

– Возможно, многие считают, что в кулинарии важнее всего творческий подход. Не только – в любом бизнесе на первом месте должны быть четкие цифры. Себестоимость, калькуляция, учет – это основа, – уверенно говорит она.

В кондитерском цехе Нургуль научилась работать с технологическими картами, рассчитывать выход продукции. Сегодня предприниматель уверена, что испечь один торт сложнее, чем десять, если у тебя нет системы. И в этих словах – опыт, помноженный на время.

Собеседница признает: конкуренция на рынке высокая, поэтому она изначально сделала ставку на качество. В этом, можно сказать, и кроется успех ее дела. К примеру, куриная грудка для круассанов здесь запекается ежедневно. И каждое утро готовятся свежие соусы, смеси.

Сейчас бренд Sophie Pâtisserie известен во всем Алматы. Здесь ежедневно к 6.30 утра готовы к развозке свежих круассанов и кондитерских изделий по городским кофейням. К слову, за день тут выпекают от 500 до 1 000 штук продукции. И что самое важное, пекарня полностью берет на себя логистику: кофейни получают товар к открытию, и их владельцы не думают о доставке. Это выгодно и партнерам, у которых нет собственных кухонь, и производителю, контролирующему качество от печи до витрины.

Кроме круассанов мастерицы цеха пекут пироги, пирожные, делают муссы. В предновогодние дни пекарня вообще работала в режиме non-stop, стараясь подарить праздник каж­дому клиенту. В общей сложности тут испекли несколько сотен килограммов различных видов десерта.

– Сейчас люди предпочитают выпечку с ягодами и фруктами, чтобы вкус был настоящим, а не просто сладким. Я тоже люблю не очень сладкие десерты. Если ягоды, то беру только натуральные, которые мы сами замораживаем летом. Если крем – то готовим его из настоящих сливок и сливочного масла. Большой популярностью, например, пользуется легкий и свежий «Клубничный фреш», а также торт «Апельсин-фундук», – рассказывает Нургуль Ахмедьярова.

По словам бизнесвумен, в цехе работают четыре женщины. У каждой из них – четкие обязанности.

– В основном к нам приходят начинающие кондитеры. Всему можно научить человека, главное, чтобы у него были сноровка и желание учиться, а еще – чистоплотность и ответственность, – отметила предприниматель.

Рассуждая о тонкостях кондитерского дела, Нургуль говорит, что большинство мелких пекарен закрываются не из-за конкуренции, а из-за отсутствия четкого бухгалтерского учета.

– Многие не знают себестоимости своей продукции. Ставят цены «как у всех», а потом удивляются, почему у них все меньше оборотных средств, – рассуждает она.

В пекарне работают два бухгалтера. Учитывается все – продуктовая себестоимость, аренда, зарплата, налог, транспортные расходы, то есть в каждом круас­сане «сидят» реальные цифры.

Надо сказать, что и маркетинг поставлен здесь на хорошем уровне. Название бренда Sophie Pâtisserie произошло от имени младшей дочери. А всего у Нургуль пять замечательных дочерей. Старшая – выпускница КБТУ – помогает маме с документацией. Вторая – студентка IT-факультета в Финляндии. Она отвечает за социальные сети, контент и рекламу. Остальные еще учатся в школе и помогают по хозяйству.

Сегодня здесь все поставлено на прочные рельсы, но шесть лет назад, когда из жизни ушел глава семьи, была растерянность... Предприниматель не скрывает, что без поддержки старших дочерей ей было бы намного труднее, а иметь таких помощниц – это не только хорошая экономия средств, но, прежде всего, опора.