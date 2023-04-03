АО «АрселорМиттал Темиртау» оштрафовали на 2,7 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий (КРЕМ) Министерства национальной экономики РК.

Фото: пресс-служба КРЕМ

В комитете напомнили, что АрселорМиттал Темиртау состоит в местном разделе государственного регистра субъектов естественных монополий по области по услугам производства тепловой энергии, отвода сточных вод, подачи воды по распределительным сетям, передачи электрической энергии, предоставления подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути.

ДКРЕМ, рассматривая обращения юридических лиц по закупкам товаров работ и услуг, направил запрос АМТ, установив срок предоставления информации. Однако компания ответила позже, чем требовалось.

В итоге на монополиста возбудили административное производство по части 1 адмстатьи «Нарушение законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях», которая предусматривает штраф в 2 760 000 тенге.

АрселорМиттал Темиртау заплатил штраф в течение 7 суток в сокращенном порядке в размере 50% от суммы – 1 380 000 тенге.