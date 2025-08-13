Артериальная гипертензия встречается примерно у каждой десятой беременной женщины и относится к группе высокого риска невынашивания, осложнений и смертности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Женщинам с гипертонией важно планировать беременность заранее, консультируясь с терапевтом и акушером-гинекологом.

«Если давление превышает 140/90 мм рт. ст., требуется тщательное наблюдение. Высокое давление мешает плоду получать кислород и питательные вещества, а у женщины может вызвать тяжелые осложнения», — отмечает врач-кардиолог НИИ кардиологии и внутренних болезней, к.м.н. Гульнара Удербаева.

Гипертензия может проявиться до зачатия или в первой половине беременности (хроническая форма), либо после 20-й недели (гестационная форма). Опасным осложнением является преэклампсия, при которой к повышенному давлению присоединяется белок в моче.

Высокое давление увеличивает риск замедления роста плода, преждевременных родов, низкой массы при рождении и отслойки плаценты. Для матери оно также опасно, занимая 4-е место среди причин материнской смертности.

Назначать лечение должен только врач, подбирая препараты, безопасные во время беременности. Дополнительно рекомендуются сбалансированное питание, контроль массы тела, ограничение соли и умеренная физическая активность. При раннем выявлении и правильной терапии в большинстве случаев роды проходят благополучно.