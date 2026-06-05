Минздрав: После проверок в Жамбылской области закрыли 96 процедурных кабинетов

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Так, в результате проверок была прекращена деятельность 96 процедурных кабинетов, 56 из них работали без лицензии, также проведена проверка 135 стоматологических клиник.



При этом, как отметила глава ведомства, растет количество обращений от населения, основная доля которых касается нареканий на качество и организацию медпомощи в медицинских организациях.



Обращаясь к медицинской общественности, министр здравоохранения поручила усилить работу организаций первичной медико-санитарной помощи по раннему выявлению онкологических заболеваний, обеспечить постоянный мониторинг онконастороженности, обратить серьезное внимание на профилактику туберкулеза.



Особое внимание поручено уделить качеству и доступности диагностических исследований. В частности, в регионе необходимо обеспечить повышение качества колоноскопических исследований, расширить применение гемокульт-тестов для раннего выявления колоректального рака, повысить качество проведения ПАП-тестов и маммографических исследований.



Отдельный блок поручений касался профилактики туберкулеза, включая стопроцентный охват профилактическим лечением детей, контактировавших с больными туберкулезом, информационно-разъяснительную работу среди населения.



Министр подчеркнула, что ключевой задачей системы здравоохранения остается не только развитие инфраструктуры, но и повышение качества и доступности медицинской помощи, особенно на уровне первичного звена.