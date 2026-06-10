Ребенка с тяжелым врожденным пороком сердца прооперировали в Караганде

Операция в раннем возрасте при таком диагнозе является основным методом лечения

Фото: Минздрав

В Караганде на базе Многопрофильной больницы №2 успешно прооперировали пятимесячного ребенка из Темиртау с тяжелым врожденным пороком сердца, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

По данным ведомства, у ребенка была диагностирована промежуточная форма атриовентрикулярного септального дефекта (АВСД), сопровождающаяся легочной гипертензией. При данной патологии нарушается нормальное строение перегородок и клапанов сердца, что приводит к неправильному кровообращению и повышенной нагрузке на сердечно-сосудистую систему.

Операция в раннем возрасте при таком диагнозе является основным методом лечения. Сложные операции на открытом сердце требуют участия мультидисциплинарной команды специалистов. Именно поэтому в Караганду прибыла команда Центра Сердца UMC, которая провела вмешательство совместно с сотрудниками отделения детской кардиохирургии Многопрофильной больницы №2.

Хирургическую часть операции выполнили заведующий отделением детской кардиохирургии UMC Дмитрий Горбунов и заведующий отделением детской кардиохирургии Многопрофильной больницы, врач-кардиохирург Ганибек Акжанов.

В ходе оперативного вмешательства кардиохирурги выполнили радикальную коррекцию порока сердца. Специалистами выполнена пластика дефекта межпредсердной перегородки заплатой из аутоперикарда, ушивание дефекта межжелудочковой перегородки, а также коррекция (пластика) митрального клапана.

Операция проводилось на фоне сопутствующей легочной гипертензии, что требовало особой точности и тщательного контроля на всех этапах лечения.

По словам кардиохирургов, проведение этой операции было жизненно необходимо ребенку для восстановления нормального кровообращения, снижения нагрузки на сердце и улучшения прогноза для ребенка.