Казахстан усилит контроль за антибиотиками

Вопросы противодействия антимикробной резистентности (АМР) остаются актуальной проблемой во всем мире, которая требует системных мер и дальнейшего усиления контроля за рациональным применением препаратов.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане усилят контроль за отпуском антибактериальных препаратов без рецепта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Ежегодно в мире до 700 тысяч человек умирают от инфекций, вызванных устойчивыми к антибиотикам микроорганизмами. По прогнозам ВОЗ, к 2050 году число таких смертей может достичь 40 миллионов. В Казахстане реализуется Дорожная карта «О мерах по сдерживанию устойчивости к противомикробным препаратам» до 2027 года. Но несмотря на это, ряд проблем остаётся нерешённым, включая бесконтрольный приём антибиотиков, незаконную реализацию препаратов и недостаточную информационно-разъяснительную работу.

По словам главы Национального центра общественного здравоохранения Эрика Байжунусова, антимикробная резистентность уже выходит за рамки исключительно медицинской проблемы и становится вопросом национальной безопасности в сфере здравоохранения. Необходимы системные меры – от усиления лабораторного мониторинга до формирования культуры рационального применения антибиотиков.

На аявила, что дальнейшее сдерживание АМР требует перехода к практическим решениям.

«Мы уже достаточно долго обсуждаем эту проблему и пришло время переходить от слов к делу. Главная составляющая этой проблемы – бесконтрольный приём противомикробных препаратов и недопонимание многими руководителями важности этой угрозы», – подчеркнула министр здравоохранения Акмарал Альназарова на недавнем заседании коллегии.

В связи с этим она поручила внедрить дисциплины, посвящённые вопросам антимикробной резистентности, в программы бакалавриата, магистратуры, резидентуры и докторантуры. Также будет усилен контроль за отпуском антибактериальных препаратов без рецепта, расширено использование системы маркировки лекарственных средств, а также повышен приоритет регистрации антибиотиков с низким риском развития устойчивости.